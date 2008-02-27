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    Расписание матчей 27-02-2008

    январь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    февраль 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2
    март 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Италия. Серия А (2007/2008), 25 тур
    27 февраля, среда
    22:30
    Сиена
    1:0
    Кальяри
    Матч завершен
    27 февраля, среда
    22:30
    Палермо
    2:0
    Эмполи
    Матч завершен
    27 февраля, среда
    22:30
    Фиорентина
    1:0
    Ливорно
    Матч завершен
    27 февраля, среда
    22:30
    Катания
    1:1
    Милан
    Матч завершен
    27 февраля, среда
    22:30
    Дженоа
    2:0
    Наполи
    Матч завершен
    27 февраля, среда
    22:30
    Лацио
    1:0
    Реджо-ди-Калабрия
    Матч завершен
    27 февраля, среда
    22:30
    Интер
    1:1
    Рома
    Матч завершен
    27 февраля, среда
    22:30
    Аталанта
    4:1
    Сампдория
    Матч завершен
    27 февраля, среда
    22:30
    Парма
    2:0
    Удинезе
    Матч завершен
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