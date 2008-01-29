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    Расписание матчей 29-01-2008

    декабрь 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    январь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    февраль 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Кубок Первого Канала 2008, 3 тур, группа A
    29 января, вторник
    19:00
    ЦСКА
    0:1
    Бейтар
    Матч завершен
    Кубок Африканских Наций 2008, 3 тур, группа B
    29 января, вторник
    20:00
    Нигерия
    2:0
    Бенин
    Матч завершен
    29 января, вторник
    20:00
    Кот-д'Ивуар
    3:0
    Мали
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2007/2008), 24 тур
    29 января, вторник
    22:45
    Мидлсбро
    1:0
    Уиган Атлетик
    Матч завершен
    29 января, вторник
    22:45
    Арсенал
    3:0
    Ньюкасл
    Матч завершен
    29 января, вторник
    23:00
    Сандерленд
    2:0
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    29 января, вторник
    23:00
    Болтон
    0:0
    Фулхэм
    Матч завершен
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