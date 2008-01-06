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    Расписание матчей 06-01-2008

    декабрь 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    январь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    февраль 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Примера (2007/2008), 18 тур
    6 января, воскресенье
    19:00
    Хетафе
    0:3
    Вальядолид
    Матч завершен
    6 января, воскресенье
    19:00
    Рекреативо
    1:1
    Альмерия
    Матч завершен
    6 января, воскресенье
    19:00
    Депортиво
    0:3
    Атлетико
    Матч завершен
    6 января, воскресенье
    19:00
    Расинг
    1:0
    Атлетик
    Матч завершен
    6 января, воскресенье
    19:00
    Мурсия
    2:0
    Осасуна
    Матч завершен
    6 января, воскресенье
    19:00
    Валенсия
    0:0
    Леванте
    Матч завершен
    6 января, воскресенье
    21:00
    Реал
    2:0
    Сарагоса
    Матч завершен
    6 января, воскресенье
    23:00
    Севилья
    3:0
    Бетис
    Матч завершен
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