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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Сарагоса
Реал - Сарагоса: обзор матча 06 января 2008
Реал
06.01.2008, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 18 тур
2 : 0
Завершен
Сарагоса
Матч
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Таблица
Статистика матча Реал - Сарагоса
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0
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0
0
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
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Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
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8 ноября
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Клуб Сегунды арендовал вингера «Рубина»
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Воспитанник «Краснодара» Уткин может сменить «Балтику» на Испанию
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2023.09.14 20:20
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