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    Расписание матчей 28-01-2008

    декабрь 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    январь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    февраль 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2
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    Кубок Африканских Наций 2008, 3 тур, группа A
    28 января, понедельник
    20:00
    Гана
    2:0
    Марокко
    Матч завершен
    28 января, понедельник
    20:00
    Гвинея
    1:1
    Намибия
    Матч завершен
    Кубок Первого Канала 2008, 3 тур, группа B
    28 января, понедельник
    21:00
    Црвена Звезда
    2:5
    Спартак
    Матч завершен
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