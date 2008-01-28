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Расписание матчей
Кубок Африки
Гвинея - Намибия
Гвинея - Намибия: обзор матча 28 января 2008
Гвинея
28.01.2008, понедельник, 20:00
Кубок Африканских Наций, группа A, 3 тур
1 : 1
Завершен
Намибия
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Гвинея - Намибия
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
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17.11.2025
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