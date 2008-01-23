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Расписание матчей
Кубок Африки
Тунис - Сенегал
Тунис - Сенегал: обзор матча 23 января 2008
Тунис
23.01.2008, среда, 20:00
Кубок Африканских Наций, группа D, 1 тур
2 : 2
Завершен
Сенегал
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Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
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Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
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5 : 0
06.06.2026
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Чемпионат мира, 1 тур
Франция
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Сенегал
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