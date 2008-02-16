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Расписание матчей
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Дуйсбург - Штутгарт
Дуйсбург - Штутгарт: обзор матча 16 февраля 2008
Дуйсбург
16.02.2008, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 3
Завершен
Штутгарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Дуйсбург - Штутгарт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
- : -
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Пройссен
1 : 2
07.11.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 12 тур
Дуйсбург
3 : 3
31.10.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Дуйсбург
1 : 1
18.10.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 9 тур
Саарбрюккен
2 : 4
13.10.2026
Дуйсбург
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Бабак Рафати
(Ганновер)
Стадион:
МСВ Арена
Посещаемость:
21562 из 31500 зрителей (68%)
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