В Италии снова есть деньги. Зарплата Криша – космос

Сегодня знаменитое итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовало ежегодный рейтинг зарплат Серии А. «Бомбардир» выделил главные моменты опубликовало ежегодный рейтинг зарплат Серии А. «Бомбардир» выделил главные моменты.

В чемпионате Италии снова появились огромные оклады

Подобный скачок гонораров произошел в сезоне-2011/12, когда в Серии А блистали Эдинсон Кавани, Златан Ибрагимович. Всего за тот год футболисты чемпионата Италии заработали общими усилиями 1,1 млрд евро. С этого момента в лиге произошел резкий спад в плане совместной зарплатной ведомости.

В этом году футболисты Серии А существенно подняли этот показатель. Главным образом за счет перехода Криштиану Роналду в «Ювентус». Теперь игроки чемпионата получают все вместе 1,129 млрд евро – рекордный показатель в истории лиги.

Разница между самыми высокооплачиваемыми игроками космическая

Взгляните на рейтинг. Третье место в списке годового оклада среди игроков – Пауло Дибала (7 млн евро). Второе – Гонсало Игуаин (9,5 млн евро). Криштиану Роналду же получает за сезон 31 миллион. При этом La Gazzetta dello Sport не посчитала бонусы Криштиану. По данным TuttoSport, в год за счет халтуры на счет Роналду дополнительно прилетают от 20 до 27 млн евро. Контракт португальца с «Юве» рассчитан на четыре сезона. За это время он может накопить больше 200 миллионов и приобрести сборную России (суммарная стоимость футболистов нашей национальной команды составляет 127,2 млн евро).

Инженеры с завода Fiat устроили забастовку, когда предприятие согласилось на часть выплат за трансфер нападающего из своего кармана. При этом Fiat отказывается от повышения зарплат средних специалистов в течение четырех лет. Интересно посмотреть, какой бунт устроят обычные заводские рабочие, когда увидят годовой оклад Роналду.

Андреа Белотти – самый малооплачиваемый топ Серии А

Два года назад Андреа Белотти из «Торино» настрелял 26 мячей за сезон, а эмоциональный президент клуба Урбано Каиро продлил с нападающим контракт и запульнул сумму отступных за Белотти под сотню миллионов евро. С того момента Андреа перенес две тяжелые травмы, немного сдал, но медленно возвращается к своей привычной убийственной форме. Трудно поверить, но человек, за которым на протяжении нескольких трансферных гоняются «Милан», «Челси» и «Ювентус», получает всего 1,8 млн евро.

При этом Каиро в прошлом сезоне говорил, что «Торино» удержит своего капитана любыми способами. Очень странно, но пока клуб отстегивает Белотти среднюю по меркам Серии А зарплату.

«Эмполи» – самый бедный клуб чемпионата

В условиях «Ювентуса», «Милана» и «Интера» – однозначно. Суть этого пункта заключается в том, что футболисты «Эмполи» получают мало даже по меркам «Фрозиноне», «Кьево» и «СПАЛ». Максимальная зарплата в «Эмполи» у Антонелли, Капуто и Сильвестре – они получают за год по 600 тыс евро. Лидеры остальных номинальных аутсайдеров Серии А складывают в копилку на 100-200 тысяч больше.

Бонуччи пошел на понижение зарплаты, чтобы вернуться в «Юве»

В прошлом году китайцы из «Милана» соблазнили Леонардо Бонуччи жирным 7,5-миллионным контрактом. За год Лео полностью разочаровался в клубе, попытался пару раз сбежать, сдал как футболист (статистика от WhoScored показывает, что в «Милане» средний коэффициент ошибок Бонуччи составлял 64%, в «Ювентусе» – 31,6), а потом попросился обратно в Турин.

При этом действующие чемпионы Италии не заплатили за него ни цента, а просто обменяли на Кальдару. Кроме того, «Юве» понизил зарплату Бонуччи (она уменьшилась с 7,5 млн до 5). Болельщики «синьоры» освистывали Лео в первом матче после возвращения, но, кажется, простили его, когда тот подошел к фанатской трибуне после матча с «Лацио» и публично извинился.

Топ-10 зарплат Серии А:

1. Криштиану Роналду («Ювентус») – 31 млн евро.

2. Гонсало Игуаин («Милан») – 9,5 млн евро.

3. Пауло Дибала («Ювентус») – 7 млн евро.

4. Миралем Пьянич («Ювентус») – 6,5 млн евро.

5. Дуглас Коста («Ювентус»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан») – 6 млн евро.

6. Леонардо Бонуччи («Ювентус») – 5,5 млн евро.

7. Эмре Джан («Ювентус») – 5 млн евро.

8. Лоренцо Инсинье («Наполи») – 4,6 млн евро.

9. Мауро Икарди, Раджа Наингголан (оба – «Интер»), Эдин Джеко («Рома») – 4,5 млн евро.

10. Сами Хедира, Марио Манджукич, Джорджо Кьеллини, Блез Матюиди, Хуан Квадрадо, Войцех Щенсны (все – «Ювентус»), Дрис Мертенс («Наполи»), Иван Перишич («Интер») – 4 млн евро.

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