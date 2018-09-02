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    Роналду до сих пор не забил. Пора паниковать?


    3.1
    Голосов: 13
    02.09.2018 12:28
    Проблема не только в Криштиану.

    Криштиану Роналду не забил в третьем матче чемпионата Италии. В последний раз он долго не огорчал вратарей на старте сезона в 2011 году. Сейчас, когда Криштиану не забил «Парме» с самой дешевой защитой в Серии А, плохо вписывается в игру «Ювентуса», болельщики начинают задумываться: не сдает ли Роналду в силу возраста. На самом деле, у них есть как поводы понервничать, так и отбросить негативные мысли.

    1. Роналду получает в «Ювентусе» меньше передач

    Все просто: в Мадриде за спиной Кришиану тусовались Лука Модрич и Тони Кроос. То есть, игроки, готовые в любой момент организовать момент для нападающих. По данным WhoScored, в «Реале» из глубины поля до Роналду доходило 93,7% передач. В «Юве» с креативом ситуация похуже. В центре поля туринцев играют Блез Матюиди, Миралем Пьянич и Сами Хедира. И только Пьянич ориентирован на созидание. Но у боснийца полно проблем и без организаций моментов для Роналду. Главным образом, потому что в атаке бегает Дибала, а не португалец.

    2. Игра «Ювентуса» не строится на Роналду

    Массимилиано Аллегри – самый дисциплинированный и прямолинейный тренер в Серии А. В первом интервью после перехода Роналду он дал понять: клуб не будет строить игру вокруг него. Свое слово Макс сдержал.

    «Ювентус» все так же играет по схеме 4-3-3. В расстановке действующих чемпионов Италии есть лишь одно изменение – место главного нападающего. В прошлом сезоне там играл Гонсало Игуаин. В этом – Пауло Дибала. Главный англоязычный автор о Серии А Джон Хорнкасл прогнозировал на этой позиции Роналду, но ничего подобного не произошло. Португалец играет слева, и теперь, в отличии от его выступлений за Мадрид, Роналду ограничен в смещениях в центр.

    Тем не менее, во всех стартовых матчах сезона Серии А в первых половинах встреч он играл на фланге, во вторых – неизменно смещался в центр. Объяснить такую миграцию страйкера можно либо специальным решением Аллегри, либо самодеятельностью Роналду. Зная нелюбовь тренера менять что-то в устойчивой системе, можно предположить: в моменты смещения Криштиану действует по собственной прихоти.

    3. Он уже не забивал долго на старте сезона

    В сезоне-2010/11 Роналду не мог распечатать ворота соперников до четвертого тура. Правда после этого он забил 40 голов, дернул Лео Месси на 9 результативных ударов и спокойно выиграл спор лучших бомбардиров Примеры.

    4. Роналду нужно время, чтобы освоиться

    Лишние матчи на адаптацию нужны даже 33-летнему Криштиану с формой 20-летнего футболиста. Испания и Англия – лиги, где футбол ставится на скорости и количестве ударов. Серия А – чемпионат, где приветствуются комбинации и технико-тактические действия. В Италии не так много носятся по полю. И это сказывается даже на Роналду. По данным La Gazzetta dello Sport, за три тура этого сезона Серии А Роналду пробежал примерно 41% от пути, который преодолел за такое же время в прошлом розыгрыше Ла Лиги.

    Таким образом, не стоит паниковать: Криштиану Роналду нужно немного времени, чтобы освоиться. Это подтверждает и Массимилиано Аллегри: «Криштиану Роналду еще не забил? Это нормально, он сам хочет развеять тревогу. Но итальянский футбол отличается от того, к которому он привык в Испании. Роналду просто нужно немного времени».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, WhoScored
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 13
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 3 сентября 2018, 09:14

      да все норм, покупали его под ЛЧ, он здоров, тренер отличный, придет нужное время - тренер скажет ФАС, и он сделает свое дело! другими словами, у них с самого начала есть тактика и они ее придерживаются.

      2
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 3 сентября 2018, 07:43

      Фото, конечно, подобрали что надо.: 1) Вот этим пальцем да тебе в 2) "очко" ))))
      А потом Жервиньо: вот этим пальцем да тебе Роналдушка в...

      0
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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 2 сентября 2018, 20:31

      +++

      0
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      Рейтинг: +1370

      Koshkin@myshkyn 2 сентября 2018, 18:50

      Роналдо игрок паса, это надо признать...

      0
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Koshkin@myshkyn 2 сентября 2018, 19:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      само собой ! сам он создать ниче не сможет ! без крооса и модрича в ювентусе он и 10 голов за сезон не забьет !

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +1364

      МВС 2 сентября 2018, 17:11

      собаки лают-караван идет.все будет тип-топ.

      3
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      Рейтинг: +58

      sammac 2 сентября 2018, 16:40

      я конечно понимаю супер профессионал, но время на сыгрывание с командой все равно должно быть

      4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 сентября 2018, 15:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      нырять не получается вот и нету голов !

      -5
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 2 сентября 2018, 19:53

      оооо е-б-а-н-а-ш-к-а привет давно не слышно тебя было глорик петушачий ! как дела чепушила?

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 2 сентября 2018, 21:37

      эй гы гы ! пукай дальше петушок!

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 2 сентября 2018, 22:03

      гы гы гы ! Иди дрочи дальше на кристинку !

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 2 сентября 2018, 23:03

      защекан бахай со своих нескольких акков мне минусы ! Дичь тупая )))))

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 3 сентября 2018, 21:26

      защекан под названием ГЫ ГЫ ГЫ ! привет ! минусуй дальше чепуха !

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 4 сентября 2018, 21:13

      аууу петушок ты где? гы гы гы свои пиши давай щенок !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 5 сентября 2018, 00:15

      петушок а я думаю пукан у тебя разорван уже давно поэтому ты гы гы гы гы говоришь просратся не можешь петушок !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 5 сентября 2018, 00:15

      петушара давай минусуй тварь тупая !

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 5 сентября 2018, 11:50

      смеюсь над тобой петушок ты бестолковый )))) давай гы гы гы гы !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 5 сентября 2018, 17:50

      как я могу истерить? я же не петушара каким являешься ты ! дрочишь на фотки ******* кристинки ! надрачивая по постер кристины ТЫ ГОВОРИШЬ ГЫ ГЫ ГЫ ГЫ ? или когда ты сосешь у своего друга ******* ты тоже говоришь гы гы гы гы?

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 2 сентября 2018, 14:11

      .....

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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 2 сентября 2018, 13:41

      Что делает Кристиано на 2-м фото?) Всю серию А решил за жопы пощупать, ему пока не до голов)

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > IVANRUS777 2 сентября 2018, 17:04

      петушара он че с него взять!

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