Самая удивительная карьера. Когда постоянно бегаешь между двумя клубами

Исключительное резюме Джонатана Биабиани.

О французском вингере вы могли слышать нечасто, но футболист абсолютно уникальный. В «Интер» он перешел в 16-летнем возрасте, там не закрепился, так что уехал гастролировать по арендам. В 2009 году Биабиани пополнил состав «Пармы» на правах аренды.

С тех пор француз несколько раз возвращался в «Интер» и «Парму», иногда «отвлекаясь» на «Сампдорию» и пражскую «Спарту». Вряд ли в мировом футболе есть похожий случай, когда отдельно взятый игрок регулярное возвращается не в один, а в два клуба.