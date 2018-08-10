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    Самая удивительная карьера. Когда постоянно бегаешь между двумя клубами


    3
    Голосов: 6
    10.08.2018 11:51
    Исключительное резюме Джонатана Биабиани.

    О французском вингере вы могли слышать нечасто, но футболист абсолютно уникальный. В «Интер» он перешел в 16-летнем возрасте, там не закрепился, так что уехал гастролировать по арендам. В 2009 году Биабиани пополнил состав «Пармы» на правах аренды.

    С тех пор француз несколько раз возвращался в «Интер» и «Парму», иногда «отвлекаясь» на «Сампдорию» и пражскую «Спарту». Вряд ли в мировом футболе есть похожий случай, когда отдельно взятый игрок регулярное возвращается не в один, а в два клуба.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: thehardtackle.com
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 11 августа 2018, 10:28

      +++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 10 августа 2018, 15:38

      ух..)

      1
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