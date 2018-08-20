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    Новый «Интер» очень хорош. Не смотрите на результат


    3.4
    Голосов: 10
    20.08.2018 07:10
    Их должен бояться даже «Ювентус».

    В 2010 году «Интер» сделал требл. После – от величия клуба остались только название и фанатская преданность. Слабость руководства привела к потере статуса и унылым результатам. В прошлом сезоне все поменялось: в Милане взялись за голову и впервые за много лет сделали не стыдно.

    Индонезиец хоронит, китайцы откапывают

    Последние годы «Интер» поедал себя изнутри. С 2013 года миланский клуб перешел во владение Эрика Тохира и стал бизнес-игрушкой в руках индонезийца. Первый иностранец на посту президента «Интера» облажался.

    Офис Тохира завешан черно-синими футболками – от Бергоми и Дзанетти до героев последних лет. Но к клубу предприниматель тянулся больше за деньгами, а не за футболом. «Бизнес есть бизнес. Когда я купил клуб у Моратти, я никогда никому не лгал. Я никогда не обещал чемпионство. Однажды мне пришлось защищаться.

    Когда я приехал, то поставил пять целей. Первая – создание инфраструктуры. Вторая – перестановка в управлении. Третья – построение сильной команды, дальше – покупка звезд. К сожалению, не все удалось». Если точнее – почти ничего.

    При Тохире «Интер»:

    а) Стал середняком, выпал из топа и ни разу не попал в Лигу чемпионов;

    б) Совершал глупые трансферы без привоза реальных звезд. Исхак Бельфодиль, Эсекьель Скелотто и другие – их приобретения подавались как перспективные, но на самом деле являлись пустыми тратами денег;

    в) Не увеличивал доходов и растил долги. С 2013 по 2016 года прибыль клуба варьировалась от 165 до 180 миллионов евро.

    Осенью 2016 года Тохир окончательно наигрался в футбольного менеджера и продал контрольный пакет акций (около 70%) китайской компании Suning Commerce Group. Во владении индонезийца по-прежнему остаются примерно 30% акций, но китайцы готовы выкупить и их. Цена вопроса – 150-200 миллионов евро.

    Бизнесмен не против: «Я каждый месяц летал в Милан, но последний раз был там в апреле. Поэтому решил уйти. У меня нет времени разговаривать с тренерами, как раньше». С подготовкой Индонезии к проведению Азиатских игр-2018 Тохир совсем забыл об «Интере» и покинул пост президента.

    С приходом китайских владельцев «Интер»:

    а) Кратно увеличил доходы: 262 миллиона евро в 2017 году, 179 – в 2016;

    б) Продал сезонных абонементов на 20% больше, чем в прошлом сезоне. Теперь на стадионе «Джузеппе Меацца» гарантировано соберутся 37,5 тысяч зрителей. Таких показателей не было с чемпионских времен Моуринью;

    в) Силами вице-президента Хавьера Дзанетти развивает бренд «Интера» по всему миру. Школы миланцев уже функционируют в Бразилии, Китае, Ливане, Индонезии, Саудовской Аравии и других странах. 15 тысяч молодых футболистов, 300 местных тренеров и 30 итальянских специалистов – цифры внушающие. В марте академия «Интера» открылась даже в Белоруссии;

    г) Попал в Лигу чемпионов. Гимн главного еврокубка не играл на «Джузеппе Меацца» уже семь лет.

    У «Интера» появилось умное руководство, которое непосредственно рулит клубом (китайцы сидят в Милане), финансово его раскручивает и возвращает лицо. Вместе с ним здесь есть нужный тренер и мощный состав.

    Спаллетти решает

    «Интер – интересный клуб. Это как красивая женщина – наивная и неорганизованная. Для того чтобы чего-то добиться, ей нужен сильный мужчина», – жарит метафорами бывший генеральный директор «Интера» Марко Фассоне. Таковым стал Лучано Спаллетти.

    Экс-коуч «Зенита» провел в «Интере» всего сезон, но разрулил ситуацию так, что клуб вернулся в Лигу чемпионов. В матчах с грандами миланцы постоянно месили ничьи (из важных результатов – победы над «Ромой» и «Миланом»), но в первой части сезона даже лидировали. Массовое давление, собственная нерасторопность или слабая скамейка откинули клуб на четвертое место.

    «Мы влезли на этот велосипед и теперь должны крутить педали еще быстрее», – рассуждает о шансах на чемпионство Спаллетти. Кто будет разгонять?

    Нет Модрича, но есть Наингголан

    Летом «Интер» сохранил состав и не потерял лидеров. Милана Шкриньяра и Мауро Икарди звали в «Реала», вице-чемпиона мира Ивана Перишича ждали в «Манчестер Юнайтед», но парни остались в Италии. К ним добавилась пачка сильных игроков, которая увеличила глубину состава и добавила вариативности на каждую позицию.

    Раджа Наингголан. Бельгиец почувствовал себя в «Роме» ненужным и отправился к тренеру, с которым добился прогресса в игре. Зимой ему прилетел штраф за прямой эфир в инстаграме с кальяном и алкоголем, а летом он завершил карьеру в сборной из-за конфликта с главным тренером.

    Спаллетти умеет работать с проблемными игроками. Четыре гола и восемь результативных передач в прошлом сезоне – итальянцу повезло с центром поля.

    Лаутаро Мартинес. Старые связи с Диего Милито помогли привезти в Милан из «Расинга» еще одного аргентинца. Мартинесу всего 20 лет, но он уже сейчас может влезть в основу. В паре с Икарди, под Икарди, вместо Икарди – парень способен приспособиться к любой ситуации.

    Он взял 10-й номер и на предсезонке забивает «Атлетико» боковыми ножницами под перекладину. Итальянцы в восторге.

    Стефан Де Врей и Квадво Асамоа. Оба пришли свободными агентами. Оба – усилили оборону. За шесть чемпионств с «Ювентусом» Асамоа раскрылся по-разному: скиллы позволяют ему играть не только на левом фланге защиты, но и в опорной зоне.

    Де Вреем интересовались «МЮ», «Челси», «Ливерпуль» и даже «Зенит». Но голландец договорился с «Интером» еще с зимы и добавит цемента в центр обороны, где уже есть связка Миранда – Шкриньяр.

    Кейта Бальде, Маттео Политано и Шиме Врсалько. Все трое – арендованы. Первые двое (13 и 15 результативных очков в прошлом сезоне за «Монако» и «Сассуоло» соответственно) добавят скорости и креатива атаке на бровках, третий в статусе вице-чемпиона мира забьет за собой правый фланг защиты.

    «У меня появилась более сильная команда, чем в прошлом году. И не только из-за прихода новых игроков. У тех, кто был, теперь больше знаний о нашей игре и ее исполнении», – резюмирует Спаллетти.

    Итальянец может быть доволен. «Интер» провел максимально грамотную трансферную кампанию:

    а) После закупок вышел в ноль. УЕФА и финансовый фэйр-плей не дают миланцам разбомбить трансферный рынок, хотя все лето в команду звали Луку Модрича;

    б) Теперь у клуба есть почти два состава. На каждой позиции может действовать по несколько человек;

    в) Все новички, кроме Мартинеса, уже играли в Серии А. Наингголан – в «Роме», Асамоа – в «Ювентусе», Де Врей и Бальде – в «Лацио», Политано и Врсалько – «Сассуоло».

    Первую игру сезона «Интер» неожиданно проиграл, но дальше эти парни зажгут. Им осталось только сыграться и найти себя.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, sempreinter.com
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 10
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 23 августа 2018, 18:41

      будет интересно в лч на них посмотреть и что то мне подсказывает они могут нашим в группе достаться так же как мю у меня почему то такое ощущение

      0
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 22 августа 2018, 01:18

      А еще стоит добавить, что интер попал в лч не потому что он такой крутой и стартанул прямо, а только потому что от италии с этого сезона 4 участника в ЛЧ идут, до этого шло 3. И интер со своим 4-ым местом в сезоне играл бы в ЛЕ. а так он в команде с юве, наполи и ромой оказался только из-за еще одного места

      0
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > DeStar 22 августа 2018, 01:18

      Так что будем смотреть. Но пока по факту, в лч попали из-за 4ого места,которого раньше не было, да и емое, я смотрел первый матч с сассуло, хотел поставить на победу интера, но увидев личные их встречи и офигел, интер из 8 матчей им проиграл 7! 7 КАРЛ, теперь из 9 проиграл 8... О каком интере ту пока говорить. Надо смотреть. Может там в структуре клуба налаживается, но на футбольном поле пока нет.

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 21 августа 2018, 00:21

      Посмотрим посмотрим !

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 20 августа 2018, 20:47

      интересный чемп будет...
      только боюсь будет все как в прошлом году.. наполи с интером отвалят весной и юве подберет очередное чемпионство..

      1
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      Рейтинг: +1364

      МВС 20 августа 2018, 18:37

      Если у Ювентуса появится достойный конкурент в Чемпионате,то от этого выиграют абсолютно все.чего и будем желать.

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 20 августа 2018, 15:56

      качественный материал Николай.)))

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 20 августа 2018, 12:22

      До чемпионства еще,как до Китая пешком,много работы проделать надо и в первую очередь вернуть победный дух команде...

      2
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      Рейтинг: +8836

      vladik12 20 августа 2018, 11:43

      Борьба за чемпионство? Им не вылететь бы.

      0
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 20 августа 2018, 11:32

      Со Спалетти Интер будет регулярно попадать в зону Лиги Чемпионов.в Чемпионате-выше второго-третьего места все равно не подняться.но и это уже успех по сравнению с недавними временами.

      3
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      Рейтинг: +232

      Sterh 20 августа 2018, 10:58

      Кратно увеличил доходы: 262 миллиона евро в 2017 году, 179 – в 2016;
      262
      179
      Кратно увеличил..

      2
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