Дзюба не станет победителем Кубка конфедераций. Фурсенко покушается на гимн «Зенита». Дайджест событий дня

Нам пообещали показать Кубок конфедераций

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что заключить соглашение с ФИФА о показе матчей Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, наконец-то, удалось. Ранее сообщалось, что российские телеканалы заплатят за права на показ Кубка конфедераций и ЧМ-2018 около 36 миллионов долларов, а ФИФА требовала за телеправа около 120 миллионов.

«Соглашение достигнуто, скоро вы узнаете подробности. «Матч ТВ» покажет матчи чемпионата мира и Кубка конфедераций. Болельщики получат полный доступ к сборной России по футболу. Торги шли долго, это нормальный процесс», – рассказала Канделаки.

Дзюба пропустит Кубок конфедераций

Нападающий сборной России Артем Дзюба не сможет сыграть на предстоящем Кубке конфедераций-2017 из-за проблем с коленом. «Покидаю сборную России исключительно по состоянию здоровья. Не хотел бы занимать чье-то место в заявке, так как не готов на сто процентов. Очень хотел помочь сборной России, но, увы, не получается. Желаю команде как можно успешнее выступить на таком серьезном турнире, сначала выйти из группы, а затем побороться за самые высокие места», – сказал Дзюба. Жаль, чемпионом он в любом случае в нынешнем году не станет. Как и Алан Дзагоев и Марио Фернандес, которые тоже не поедут на турнир из-за травм.

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Фурсенко советует изменить гимн «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко призвал болельщиков подумать над другими словами для гимна петербургского клуба. По мнению Фурсенко, нынешняя песня не соответствует задаче сине-бело-голубых.

«Когда я слышу: «Кубок УЕФА наш «Зенит» возьмет и победную песню споет», — мне кажется, гимн не соответствует задаче команды. Мы конкурс откроем, чтобы на ту же музыку, почти с такими же словами… В песне должен появиться «Реал», – загадочно сказал Фурсенко.

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«Зенит» заинтересовался 100-миллионным Белотти

«Зенит» заинтересован в услугах нападающего «Торино» Андреа Белотти. По информации источника, 23-летний итальянец понадобился новому главному тренеру питерцев Роберто Манчини. Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Барселона» и «Милан». При этом «Торино» намерен выручить от продажи игрока не менее 100 миллионов евро.

Зюганов раскритиковал наличие иностранцев в РФПЛ

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что иностранные футболисты в РФПЛ мешают развитию российских игроков даже при лимите «6+5». «Наличие иностранцев в РФПЛ – это плохо. Свои могли бы расти и свои могли бы развиваться. Откройте все шлюзы, чтобы росло новое племя и новое поколение футболистов. Они будут играть блестяще, у нас задатки хорошие. Что касается зарплат, я бы установил футболистам минимальную приличную зарплату, а дальше – только за результат», – сказал Зюганов.

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«Зенит» наладит сотрудничество с «Кошице»

«Зенит» и «Кошице» пытаются договориться о сотрудничестве. В случае успешных переговоров, словацкий клуб поменяет владельца и будет спонсироваться «Газпромом». Сейчас в составе «Кошице» на правах аренды выступают два молодых футболиста «Зенита» – полузащитник Сергей Иванов и нападающий Никита Андреев. В марте к ним присоединились еще три представителя российского клуба – голкипер Михаил Пономаренко, защитник Сергей Бугриев и нападающий Ефрем Вартанян.

Зидан включил своего сына в заявку «Реала» на финал ЛЧ

Список футболистов «Реала» на финальный матч Лиги чемпионов против «Ювентуса» уже известен. Главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан вызвал на игру 25 игроков, включая своего сына – Энцо Зидана. Кроме того, в заявку попал и защитник Даниэль Карвахаль, который восстановился от травмы. Матч «Ювентус» – «Реал» пройдет в субботу в Кардиффе и начнется в 21:45 по московскому времени. Полная заявка «Реала» – тут.

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Гризманн лично сообщил Моуринью, что не перейдет в «МЮ»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн не будет играть за «Манчестер Юнайтед» и вообще не покинет свой нынешний клуб. О своем решении француз сообщил главному тренеру манкунианцев Жозе Моуринью в телефонном разговоре. Гризманн решился на такой шаг после того, как ФИФА запретила «матрасникам» покупать новых футболистов этим летом. Напомним, в минувшем розыгрыше Примеры Гризманн забил 16 голов и сделал семь результативных передач в 36 матчах.