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    Почему потеря Дзюбы – не трагедия для сборной России


    4.8
    Голосов: 6
    02.06.2017 17:30
    Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций, но переживать из-за этого не стоит. Да, мы лишились второго бомбардира чемпионата, но есть и первый, к тому же Дзюбу можно заменить не только Смоловым.

    Есть Смолов

    Одна из причин великолепной результативности Смолова в «Краснодаре» – крайне удобная для него схема. Как только Федора перестали прятать на фланг (чем, кстати, занимался и сам Черчесов в «Динамо») и переместили на место центрфорварда – тут же посыпались голы. На Евро Смолов своих лучших качеств не раскрыл, поскольку центральным нападающим регулярно был Дзюба.

    Зная симпатию Черчесова к фактурным форвардам, вероятно, что именно Дзюба был бы первым номером у него в атаке. В такой ситуации Смолов снова бы играл на неудобной позиции или же просто уселся в запас. А он все-таки два сезона подряд выигрывал гонку бомбардиров в тяжелой для забивания голов РФПЛ.

    Есть Бухаров

    Вы будете смеяться, но Бухаров в минувшем сезоне забивал чаще Дзюбы – на гол он тратил в среднем 161 минуту, а Дзюба – 168. По ассистам у форварда «Зенита» преимущество всего в один голевой пас, а сыграл он в РФПЛ на 1226 минут больше игрока «Ростова». При этом у Бухарова лучше статистика выигранных верховых дуэлей (2,8 против 2,2 в среднем за игру). Потери мяча у него тоже случаются реже. Если уж Черчесову так нужен таранный форвард – есть как раз Бухаров. Правда, сумеет ли тренер использовать игрока столь же эффективно, как это делал Бердыев?

    Не ключевая фигура

    Вокруг Дзюбы в сборной России было в основном больше шума. Сразу вспоминается история о возможном обмене футболками с Ибрагимовичем. Кстати, самый важный свой гол за сборную россиянин забил именно шведам, и тот в пустые ворота. Из остальных десяти: половина в ворота Лихтенштейна, два Молдавии, еще три – в товарищеских матчах. А ведь были у Дзюбы и встречи с Австрией и Португалией, и весь Евро-2016. У ненавидимого многими Александра Кокорина список-то повнушительнее.

    Потенциальным конфликтом меньше

    Дзюба и Черчесов по характеру друг другу не слишком-то подходят. Всем известно, что молча тренироваться форвард «Зенита» не любит, про его массу шуток на единицу времени в Санкт-Петербурге говорили абсолютно все. У Черчесова же дисциплина превыше всего, и в «Спартаке» тренер за улыбки на тренировках гонял строго. Одно дело – находиться вместе несколько дней перед игрой, другое – несколько недель, а если и дела будут складываться не слишком успешно, то нервной ситуации не избежать. Да и конфликтов с тренерами, как мы знаем из истории, у Дзюбы хватало.

    Турнир официальный, но не главный

    Да, Кубок конфедераций пройдет в России, да, надо бы выйти из группы, да, пора возвращать уважение болельщиков сборной. С другой стороны, вспомните сами, следили ли вы пристально за этим турниром в нечетных годах, когда он проводился в Японии/Корее, Германии, ЮАР и Бразилии? Помните ли вы оттуда героев, яркие матчи? Их хватало, но не с избытком, а внимания Кубку конфедераций всегда недоставало.

    Если нашу сборную ждет неудача, то оптимизма перед ЧМ-2018 это, конечно, не прибавит, но и не будет означать, что команда точно провалится следующим летом. Куда страшнее все потери будут выглядеть именно тогда, когда весь мир обратит внимание на Россию. Сейчас им огорчаться совершенно не стоит.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, РФПЛ
    Рейтинг: 4.8 Голосов: 6
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +140

      fediy2009 12 июня 2017, 04:45

      Единство противоположностей. Потеря Дзюбы, это находка для сборной.

      0
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      Рейтинг: +131

      александр 59 3 июня 2017, 20:30

      Только при Хиддинке более менее стаильная сборная была. Сейчас бы правда молодёжи бы дали сыграть

      0
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 3 июня 2017, 00:32

      "Почему потеря Дзюбы – не трагедия для сборной России" ... потому что великая радость от того, что "прямоногое дерево" не сыграет за сборную, не может быть трагедией ... ни Кокорина, ни Мамаева, ни Дзюбы ... ни одной оборзевшей рожи нет ... прям праздник какой-то ... теперь можно и поболеть за сборную ... и на чемпионат Мира бы их еще не брали, вообще бы замечательно было ... а то придется за какую-нибудь Папуа-Новую Гвинею болеть ...

      5
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 2 июня 2017, 23:59

      ИМХО в нашей сборной вообще потеря 1-2х игроков не проблема.Игроков топ уровня у нас нет.А как говорили в СССР "незаменимых у нас нет".

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 2 июня 2017, 22:52

      Конечно это не потеря. Сразу было понятно. Самая главная проблема у нас оборона.

      0
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > Nesterenko 3 июня 2017, 06:37

      Самая главная проблема у нас-это все позиции...Конечно,легче всего во всем обвинить оборону,потому что команда пропускает и проигрывает со счетом,к примеру,0-1,0-2,0-3...А то что у нас в графе забитых 0 никто и слово не скажет...

      0
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 2 июня 2017, 21:04

      вот без обмана высокий пацан со двора сыграет не хуже.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      anmimart 2 июня 2017, 20:55

      на кубок надо молодежный состав выставлять . чтобы опыта набирались.а этих всех на пенсию во главе с Мутко

      3
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 2 июня 2017, 20:38

      ну жаль конечно но сегоднечний Бухаров не хуже

      0
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      Рейтинг: +5873

      AtticusFinch 2 июня 2017, 19:46

      Статью нужно было начинать так -тренер сборной России Черчесов -а там уже не важно кто в составе...Годзинский и Тарасов вместо Денисова или Габулов и Нойштетдер - вместо Дзюбы...

      0
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 2 июня 2017, 19:30

      Потеря Дзюбы не имеет значения, у нас в сбродной нет Халка, что будет его снабжать снарядами, а без этого он бесполезен.

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