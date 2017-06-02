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Почему потеря Дзюбы – не трагедия для сборной России

Есть Смолов

Одна из причин великолепной результативности Смолова в «Краснодаре» – крайне удобная для него схема. Как только Федора перестали прятать на фланг (чем, кстати, занимался и сам Черчесов в «Динамо») и переместили на место центрфорварда – тут же посыпались голы. На Евро Смолов своих лучших качеств не раскрыл, поскольку центральным нападающим регулярно был Дзюба.

Зная симпатию Черчесова к фактурным форвардам, вероятно, что именно Дзюба был бы первым номером у него в атаке. В такой ситуации Смолов снова бы играл на неудобной позиции или же просто уселся в запас. А он все-таки два сезона подряд выигрывал гонку бомбардиров в тяжелой для забивания голов РФПЛ.

Есть Бухаров

Вы будете смеяться, но Бухаров в минувшем сезоне забивал чаще Дзюбы – на гол он тратил в среднем 161 минуту, а Дзюба – 168. По ассистам у форварда «Зенита» преимущество всего в один голевой пас, а сыграл он в РФПЛ на 1226 минут больше игрока «Ростова». При этом у Бухарова лучше статистика выигранных верховых дуэлей (2,8 против 2,2 в среднем за игру). Потери мяча у него тоже случаются реже. Если уж Черчесову так нужен таранный форвард – есть как раз Бухаров. Правда, сумеет ли тренер использовать игрока столь же эффективно, как это делал Бердыев?

Не ключевая фигура

Вокруг Дзюбы в сборной России было в основном больше шума. Сразу вспоминается история о возможном обмене футболками с Ибрагимовичем. Кстати, самый важный свой гол за сборную россиянин забил именно шведам, и тот в пустые ворота. Из остальных десяти: половина в ворота Лихтенштейна, два Молдавии, еще три – в товарищеских матчах. А ведь были у Дзюбы и встречи с Австрией и Португалией, и весь Евро-2016. У ненавидимого многими Александра Кокорина список-то повнушительнее.

Потенциальным конфликтом меньше

Дзюба и Черчесов по характеру друг другу не слишком-то подходят. Всем известно, что молча тренироваться форвард «Зенита» не любит, про его массу шуток на единицу времени в Санкт-Петербурге говорили абсолютно все. У Черчесова же дисциплина превыше всего, и в «Спартаке» тренер за улыбки на тренировках гонял строго. Одно дело – находиться вместе несколько дней перед игрой, другое – несколько недель, а если и дела будут складываться не слишком успешно, то нервной ситуации не избежать. Да и конфликтов с тренерами, как мы знаем из истории, у Дзюбы хватало.

Турнир официальный, но не главный

Да, Кубок конфедераций пройдет в России, да, надо бы выйти из группы, да, пора возвращать уважение болельщиков сборной. С другой стороны, вспомните сами, следили ли вы пристально за этим турниром в нечетных годах, когда он проводился в Японии/Корее, Германии, ЮАР и Бразилии? Помните ли вы оттуда героев, яркие матчи? Их хватало, но не с избытком, а внимания Кубку конфедераций всегда недоставало.

Если нашу сборную ждет неудача, то оптимизма перед ЧМ-2018 это, конечно, не прибавит, но и не будет означать, что команда точно провалится следующим летом. Куда страшнее все потери будут выглядеть именно тогда, когда весь мир обратит внимание на Россию. Сейчас им огорчаться совершенно не стоит.

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Кубок конфедераций Россия. Премьер-лига Россия Россия Дзюба Артем Бухаров Александр Смолов Федор Черчесов Станислав
Комментарии (19)
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Сильвербой
1496414510
Узнал об интересе Зенита к Белотти и сердечко прихватило!
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Александ1982
1496414944
слился очкун, потом будет говорить вот если бы я был
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xColaz
1496415421
Купленный опрос) Нет ни одного варианта ответа что без него станет ЛУЧШЕ, чем с ним
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mihail1980
1496416967
что с ним что без него
Ответить
Чеба
1496417441
Потому что он ДНО!
Ответить
Andrering87
1496418319
да и фиг с этим паленом.... пусть лучше Смолов играет, он лучше этого бревна....
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anmimart
1496426130
на кубок надо молодежный состав выставлять . чтобы опыта набирались.а этих всех на пенсию во главе с Мутко
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mutabor0992
1496437159
ИМХО в нашей сборной вообще потеря 1-2х игроков не проблема.Игроков топ уровня у нас нет.А как говорили в СССР "незаменимых у нас нет".
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Atom2020
1496439136
"Почему потеря Дзюбы – не трагедия для сборной России" ... потому что великая радость от того, что "прямоногое дерево" не сыграет за сборную, не может быть трагедией ... ни Кокорина, ни Мамаева, ни Дзюбы ... ни одной оборзевшей рожи нет ... прям праздник какой-то ... теперь можно и поболеть за сборную ... и на чемпионат Мира бы их еще не брали, вообще бы замечательно было ... а то придется за какую-нибудь Папуа-Новую Гвинею болеть ...
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fediy2009
1497231919
Единство противоположностей. Потеря Дзюбы, это находка для сборной.
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