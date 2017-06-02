Почему потеря Дзюбы – не трагедия для сборной России

Есть Смолов

Одна из причин великолепной результативности Смолова в «Краснодаре» – крайне удобная для него схема. Как только Федора перестали прятать на фланг (чем, кстати, занимался и сам Черчесов в «Динамо») и переместили на место центрфорварда – тут же посыпались голы. На Евро Смолов своих лучших качеств не раскрыл, поскольку центральным нападающим регулярно был Дзюба.

Зная симпатию Черчесова к фактурным форвардам, вероятно, что именно Дзюба был бы первым номером у него в атаке. В такой ситуации Смолов снова бы играл на неудобной позиции или же просто уселся в запас. А он все-таки два сезона подряд выигрывал гонку бомбардиров в тяжелой для забивания голов РФПЛ.

Есть Бухаров

Вы будете смеяться, но Бухаров в минувшем сезоне забивал чаще Дзюбы – на гол он тратил в среднем 161 минуту, а Дзюба – 168. По ассистам у форварда «Зенита» преимущество всего в один голевой пас, а сыграл он в РФПЛ на 1226 минут больше игрока «Ростова». При этом у Бухарова лучше статистика выигранных верховых дуэлей (2,8 против 2,2 в среднем за игру). Потери мяча у него тоже случаются реже. Если уж Черчесову так нужен таранный форвард – есть как раз Бухаров. Правда, сумеет ли тренер использовать игрока столь же эффективно, как это делал Бердыев?

Не ключевая фигура

Вокруг Дзюбы в сборной России было в основном больше шума. Сразу вспоминается история о возможном обмене футболками с Ибрагимовичем. Кстати, самый важный свой гол за сборную россиянин забил именно шведам, и тот в пустые ворота. Из остальных десяти: половина в ворота Лихтенштейна, два Молдавии, еще три – в товарищеских матчах. А ведь были у Дзюбы и встречи с Австрией и Португалией, и весь Евро-2016. У ненавидимого многими Александра Кокорина список-то повнушительнее.

Потенциальным конфликтом меньше

Дзюба и Черчесов по характеру друг другу не слишком-то подходят. Всем известно, что молча тренироваться форвард «Зенита» не любит, про его массу шуток на единицу времени в Санкт-Петербурге говорили абсолютно все. У Черчесова же дисциплина превыше всего, и в «Спартаке» тренер за улыбки на тренировках гонял строго. Одно дело – находиться вместе несколько дней перед игрой, другое – несколько недель, а если и дела будут складываться не слишком успешно, то нервной ситуации не избежать. Да и конфликтов с тренерами, как мы знаем из истории, у Дзюбы хватало.

Турнир официальный, но не главный

Да, Кубок конфедераций пройдет в России, да, надо бы выйти из группы, да, пора возвращать уважение болельщиков сборной. С другой стороны, вспомните сами, следили ли вы пристально за этим турниром в нечетных годах, когда он проводился в Японии/Корее, Германии, ЮАР и Бразилии? Помните ли вы оттуда героев, яркие матчи? Их хватало, но не с избытком, а внимания Кубку конфедераций всегда недоставало.

Если нашу сборную ждет неудача, то оптимизма перед ЧМ-2018 это, конечно, не прибавит, но и не будет означать, что команда точно провалится следующим летом. Куда страшнее все потери будут выглядеть именно тогда, когда весь мир обратит внимание на Россию. Сейчас им огорчаться совершенно не стоит.

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