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    Карвахаль и сын Зидана – в заявке «Реала» на финал Лиги чемпионов

    Стал известен состав «Реала» на финальный матч Лиги чемпионов против «Ювентуса». Главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан вызвал на игру 25 футболистов, в число которых попал и его сын – Энцо Зидан.

    Также от травмы восстановился защитник сливочных Даниэль Карвахаль.

    Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Рубен Янес.

    Защитники: Даниэль Карвахаль, Пепе, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Фабиу Коэнтрау, Данило.

    Полузащитники: Тони Кроос, Хамес Родригес, Каземиро, Матео Ковачич, Лука Модрич, Марко Асенсио, Иско, Энцо Зидан.

    Нападающие: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Мариано, Альваро Мората.

    Матч «Ювентус» – «Реал» пройдет в субботу в Кардиффе и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    Источник: ФК «Реал»

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    02.06.2017 12:26
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 3 июня 2017, 09:41

      2 равные команды, победит сильнейший, мне кажется это реал, хотя и юве желаю удачи

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 2 июня 2017, 19:33

      Из комментов видно что никто даже не заметил что РЕАЛ заявил на финал фулл состав.И никого не интересует футбол.Все ждут поражение РЕАЛА , да именно поражение РЕАЛА а не победы Ювентуса.На месте Ювентуса был бы любая команда , болели бы за него.Тут всего 5 процентов болельшики Ювентуса , их понять объязательно -любимый клуб. А остальные 95 процентов анти РЕАЛы .

      А на счет сына- он даже в поле не появится , Зизу не глуп чтобы рисковать настолько.А состав радует всех болельщиков РЕАЛА.


      УДАЧИ И УСПЕХОВ ВЕЛИКОМУ РЕАЛУ !!!!!!!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > nelez 2 июня 2017, 23:28

      Ты о чем? Какой фул состав?
      Типо из всех кто бегать может собрали заявку?
      Такой ты бред написал..

      -1
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      Рейтинг: +40

      hikakin > nelez 3 июня 2017, 05:25

      мне лично все равно на реал, я просто хочу чтобы кубок ЛЧ поднял Буффон (конкретно он) - он заслужил его больше всех, кто будет играть в этом финале

      -1
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      Рейтинг: +617

      nelez > Munez89 3 июня 2017, 15:30

      С этими ребятами - которые ты считаеш "могут бежать" РЕАЛ дошел до финала ЛЧ.

      Фулл состав-означает что никто из основного состава не отсутствует.

      Фулл состав РЕАЛА такой:

      вратарь- Навас.

      Если будут играть 4:3:3

      зашитники-Пепе , Рамос , Марсело , Варан.

      Полузашитники:-Кросс , Модрич , Каземиро

      Нападающие: Бензема , Рональду , Бейл

      А если расстановка будет 4:4:2

      Вместе Бейла будет играть Иско.

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > nelez 3 июня 2017, 15:50

      Фул, это значит полный, полный, это значит все кто живые, тот поехал.Ты это сказал, а не я!

      Если у тя друзья говорят, фул состав имея ввиду, топовый состав, то это не верно.

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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 2 июня 2017, 18:23

      Это его жена заставила взять сына, чтобы тот следил за папкой, пока тот будет развлекаться в Кардиффе)

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      Рейтинг: +64

      Dazdraper 2 июня 2017, 14:08

      Выйдет на 80й минуте и решающий гол забьёт=) Вот это чудо будет=) ну а так, он же его не в старт поставил)

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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 2 июня 2017, 13:47

      Карвахаль, сын Зидана, брат Зидана, кум Зидана и сам Зидан – в заявке «Реала» на финал Лиги чемпионов.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 2 июня 2017, 13:45

      если выиграют-халявная медалька сынишке

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      Рейтинг: +581

      Чеба 2 июня 2017, 13:37

      Я бы тоже так сделал, вероятно, для своего сына!

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 2 июня 2017, 13:15

      билет купить на хорошее место на финал было бы дороже, а так считай бесплатно и в первых рядах)

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      Рейтинг: +585

      tilvan 2 июня 2017, 13:13

      интересно будет посмотреть его в деле

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      Рейтинг: +5879

      Павелий 2 июня 2017, 12:56

      Энцо из всех его сыновей - самый талантливый.

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