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  • Карвахаль и сын Зидана – в заявке «Реала» на финал Лиги чемпионов

Карвахаль и сын Зидана – в заявке «Реала» на финал Лиги чемпионов

2 июня 2017, 12:26
18

Стал известен состав «Реала» на финальный матч Лиги чемпионов против «Ювентуса». Главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан вызвал на игру 25 футболистов, в число которых попал и его сын – Энцо Зидан.

Также от травмы восстановился защитник сливочных Даниэль Карвахаль.

Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Рубен Янес.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Пепе, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Фабиу Коэнтрау, Данило.

Полузащитники: Тони Кроос, Хамес Родригес, Каземиро, Матео Ковачич, Лука Модрич, Марко Асенсио, Иско, Энцо Зидан.

Нападающие: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Мариано, Альваро Мората.

Матч «Ювентус» – «Реал» пройдет в субботу в Кардиффе и начнется в 21:45 по московскому времени.

Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

Источник: ФК «Реал»
Лига чемпионов Реал Ювентус Карвахаль Дани Зидан Энцо Зидан Зинедин
Комментарии (18)
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Munez89
1496396683
Я скажу так, если Энцо играет так же как второй сын Зидана в раме, то лучше вообще не брать обоих)
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Павелий
1496397385
Энцо из всех его сыновей - самый талантливый.
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ПФК ЦСКА Моscow
1496398514
билет купить на хорошее место на финал было бы дороже, а так считай бесплатно и в первых рядах)
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Чеба
1496399828
Я бы тоже так сделал, вероятно, для своего сына!
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Asbjorn
1496400303
если выиграют-халявная медалька сынишке
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Рулон Обоев
1496400472
Карвахаль, сын Зидана, брат Зидана, кум Зидана и сам Зидан – в заявке «Реала» на финал Лиги чемпионов.
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Dazdraper
1496401704
Выйдет на 80й минуте и решающий гол забьёт=) Вот это чудо будет=) ну а так, он же его не в старт поставил)
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RealDiMoNMadrid
1496417038
Это его жена заставила взять сына, чтобы тот следил за папкой, пока тот будет развлекаться в Кардиффе)
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nelez
1496421201
Из комментов видно что никто даже не заметил что РЕАЛ заявил на финал фулл состав.И никого не интересует футбол.Все ждут поражение РЕАЛА , да именно поражение РЕАЛА а не победы Ювентуса.На месте Ювентуса был бы любая команда , болели бы за него.Тут всего 5 процентов болельшики Ювентуса , их понять объязательно -любимый клуб. А остальные 95 процентов анти РЕАЛы .
А на счет сына- он даже в поле не появится , Зизу не глуп чтобы рисковать настолько.А состав радует всех болельщиков РЕАЛА.

УДАЧИ И УСПЕХОВ ВЕЛИКОМУ РЕАЛУ !!!!!!!!!!!!!
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NEON-SM
1496472119
2 равные команды, победит сильнейший, мне кажется это реал, хотя и юве желаю удачи
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