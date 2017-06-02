Карвахаль и сын Зидана – в заявке «Реала» на финал Лиги чемпионов

Стал известен состав «Реала» на финальный матч Лиги чемпионов против «Ювентуса». Главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан вызвал на игру 25 футболистов, в число которых попал и его сын – Энцо Зидан.

Также от травмы восстановился защитник сливочных Даниэль Карвахаль.

Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Рубен Янес.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Пепе, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Фабиу Коэнтрау, Данило.

Полузащитники: Тони Кроос, Хамес Родригес, Каземиро, Матео Ковачич, Лука Модрич, Марко Асенсио, Иско, Энцо Зидан.

Нападающие: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Мариано, Альваро Мората.

Матч «Ювентус» – «Реал» пройдет в субботу в Кардиффе и начнется в 21:45 по московскому времени.

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