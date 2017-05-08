Глушаков с гитарой, землекоп Мбенгуе и другие герои по итогам 27-го тура РФПЛ

Герой – Антон Митерев («Томь»)

Матч первой команды РФПЛ против последней ожидался с большим интересом – казалось, наконец-то при Массимо Каррере «Спартак» выиграет крупно. На деле красно-белые растранжирили уйму голевых моментов, а за последние полчаса уже еле волочили ноги. Победили они благодаря пенальти, о котором больше разговоров, чем о самой игре – в ситуации с Глушаковым был и контакт, и нырок, но судья указал на «точку», а Промес с нее забил. Раздосадованный Каррера после финального свистка махнул рукой и ушел в подтрибунное помещение, а затем не явился на пресс-конференцию. В раздевалке, по слухам, разнос был жесточайшим.

«Томь» – тот аутсайдер, который всем нравится, учитывая их тяжелую ситуацию. Не проиграли крупно – молодцы, умудрились сыграть вничью – герои, победили – настоящие волшебники. Защитника Митерева мы выделяем за его пять отборов и целых девять перехватов. Спартаковцы же, хоть номер и не отбывали, но похвалы достойны едва ли – с реализацией совсем беда. Тем не менее, десятая победа 1:0, 20-я в чемпионате (столько же было у «Зенита» и ЦСКА в лучшие чемпионские сезоны), и от золота клуб отделяло одно очко. А еще «Спартак» повторил рекорд века в РФПЛ по домашним победам.

Спустя сутки стало ясно, что очки для чемпионства уже не понадобятся – «Зенит» проиграл «Тереку», и спартаковцы отправились праздновать в ночь. Капитан залез на забор с гитарой, а затем нырнул в гущу фанатов с крыши автомобиля, отмечания продолжились в закрытом ресторане вместе с Каррерой. Впрочем, главный праздник, похоже, еще впереди, и размах будет куда большим.

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Герой – Аблае Мбенгуе («Терек»)

В Пермь «Спартак» поедет уже в ранге нового чемпиона, поскольку «Зенит» не сумел даже сыграть вничью с «Тереком» на отвратительном поле нового стадиона. Грозненцы здорово выстроили оборону, а Питер был слишком слаб в атаке, так что все закончилось точным ударом Мбенгуе, который при падении еще и прорыл целую яму на газоне. Удаление Шатова за «фол последней надежды» на 96-й минуте и вовсе выглядело анекдотично. «Такое впечатление, что кто-то сглазил», – пожаловался Мирча Луческу.

Первый матч на «Арене Санкт-Петербург» завершился скандалом с тремя удалениями, второй – чемпионством «Спартака». Интересно, что теперь ждать от третьего? А пока за три тура до конца «Зенит» отстает от ЦСКА на одно очко, имея при этом более сложный календарь. А еще сине-бело-голубые прервали серию из 24 домашних матчей без поражений. Из последних семи игр на своем поле против «Терека» они выиграли лишь дважды.

Герой – Бибрас Натхо (ЦСКА)

Армейцы переживали неудачу в дерби весь первый тайм матча в Перми против «Амкара», действуя инертно, но после перерыва взялись за дело. Снова голевой пас на свой счет записал Витиньо (забил Чалов), а затем еще и Натхо с помощью двойного рикошета окончательно убил интригу. Израильтянина отмечаем за высокую точность передач (выше только у Игнашевича) и шесть отборов – на порядок больше, чем у всех остальных. Хорош и Марио Фернандес – восемь выигранных верховых единоборств. Поражение признал и Гаджи Гаджиев: «ЦСКА был сильнее. Те шансы, которые предоставил нам соперник в контратаке, мы использовали плохо. Допустили много брака. Вот и все комментарии».

Таким образом, «Амкар» не выигрывает уже восемь матчей подряд. ЦСКА же, наконец, взял три очка в Перми – городе, где проиграл трижды за пять последних сезонов. Красно-синие официально сложили чемпионские полномочия, но борьба за место в Лиге чемпионов еще впереди, и они в этом споре, похоже, фавориты.

Герой – Владимир Габулов («Арсенал»)

Причем, объявлять игроком матча экс-вратаря сборной России можно было уже после первого тайма за его три суперсэйва после ударов Азмуна, Гацкана и Ерохина. Сухая серия его коллеги – Никиты Медведева – прервалась на 989-й минуте после точного удара Бурмистров, а Габулов сделал все, чтобы «Арсенал» не упустил победу над «Ростовом». Помнится, год назад ростовчане неожиданно проиграли аутсайдеру «Мордовии», и этих очков им не хватило для чемпионского титула. Сейчас поражение в Туле едва не поставило крест на еврокубковых надеждах.

А еще у «Ростова» продолжается дикая безголевая выездная серия. Мартовский матч против «Томи» (6:0) считается гостевым, но проводился он на ростовском стадионе. На выезде же ростовчане последний раз забивали в сентябре прошлого года, да еще и на арене, которая теперь не используется для матчей РФПЛ (стадион «Кубань»). «Арсенал» же одержал невероятно важную победу в борьбе за выживание.

Герой – Элгуджа Лобжанидзе («Оренбург»)

Выиграй «Краснодар» у «Анжи» и «Оренбурга», он бы уже не то что обеспечил себе еврокубки, а даже вмешался бы в борьбу за место в Лиге чемпионов. На деле же – одно очко в двух матчах, причем абсолютно по делу. От «Оренбурга» «Краснодар» мог пропустить и больше, сам же создавал моменты без привычной (скорее, прошлогодней) легкости. Смолов должен поблагодарить арбитра, за то что не получил красную карточку за удар соперника, впрочем, в конце первого тайма футбол заменился хамством с последующей выдачей предупреждений, а после перерыва состоялся победный гол Лобжанидзе, который во втором матче подряд вполне успешно заменяет Дюриша.

10-матчевая беспроигрышная серия «Краснодара» прервалась, и запас по очкам перед конкурентами все так же невелик. Краснодарский клуб вместе с «Тереком» и «Ростовом» и дальше поведет борьбу за зону Лиги Европы. На медали шансы остались призрачными.

Герой – Мийо Цакташ («Рубин»)

Статус дерби у матча «Рубин» – «Уфа» довольно условный, что подтвердило и количество болельщиков – их на «Казань-Арене» собралось всего четыре тысячи. Игра же была достаточно живой, а «Рубин» наконец-то победил дома, причем забил первый домашний гол в календарном году – Цакташ реализовал пенальти, а затем еще и оформил дубль. Начиналось все с классного гола Стоцкого, который в очередной раз поставил вопрос о провальном трансфере защитника Санчеса, но «Уфа» в итоге уступила, проиграв в пятый раз за последние восемь матчей под руководством Сергея Семака. На таблице это не слишком отразилось – у уфимцев даже остался чисто математический шанс на четвертое место, но причины поражений их тренер начал искать в судействе. И это настораживает.

Герой – Кристиан Паскуато («Крылья Советов»)

Финалист Кубка задорно начал с гола Ильина уже на второй минуте, но судьбу матча «Урала» с «Крыльями» решили самарские легионеры – Бруно дважды забивал с передач Паскуато, а затем итальянец и сам отличился, да еще и поиздевался над уральской защитой. Несмотря на абсолютное равенство по статистическим показателям, «Крылья» выиграли заслуженно, и теперь «Урал» от зоны стыков находится на расстоянии всего лишь трех очков.

Команда Александра Тарханова прервала две приятные домашние серии: пять побед подряд, пять игр без пропущенных голов. «Крылья» же подтянулись к спасительному 12-му месту и впервые в российской истории победили «Урал» на выезде – до этого в восьми матчах выигрывать не удавалось.

Герой – Арсен Хубулов («Анжи»)

В заключительном матче тура «Анжи» и «Локомотив» забить так и не сумели. Хубулова выделяем из-за его активности в атаке: три обводки и три обостряющих паса вкупе с четырьмя заработанными фолами – отличная работа по такой игре, в котором созидание обеим командам давалось тяжело.

Ничья не особо повлияла на турнирные расклады – «Анжи» в четырех очках от зоны стыковых матчей, «Локо» – переместился на девятое место с восьмого. «Анжи» все так же не может выиграть дома, а «Локомотив» опять не побеждает неудобного соперника – за девять предыдущих матчей победитель Кубка России выигрывал всего лишь два раза.

Почему мы ждем следующего тура:

В 28-м туре нет ни одной топ-вывески, но с учетом битвы за места в еврокубках и борьбы за выживание, все они представляют определенный интерес. Единственная игра, не имеющая глобального турнирного значения – чемпионский выезд «Спартака» в Пермь. За Лигу чемпионов будут сражаться ЦСКА (матч дома против «Арсенала») и «Зенит» (в Самаре). «Ростов» примет бывшую команду своего тренера – «Рубин», «Краснодар» съездит к финалисту Кубка – «Уралу», а «Терек» может еще ближе подобраться к зоне Лиги Европы – у него впереди игра в Томске.

Символическая сборная 27-го тура РФПЛ:

(В скобках – количество попаданий в символическую сборную в нынешнем сезоне)

Результаты 27-го тура:

«Амкар» – ЦСКА – 0:2

«Арсенал» – «Ростов» – 1:0

«Спартак» – «Томь» – 1:0

«Оренбург» – «Краснодар» – 1:0

«Рубин» – «Уфа» – 2:1

«Зенит» – «Терек» – 0:1

«Урал» – «Крылья Советов» – 1:3

«Анжи» – «Локомотив» – 0:0

Расписание 28-го тура:

12 мая (пятница): ЦСКА – «Арсенал»

13 мая (суббота): «Урал» – «Краснодар», «Амкар» – «Спартак», «Крылья Советов» – «Зенит», «Локомотив» – «Оренбург»

14 мая (воскресенье): «Томь» – «Терек», «Уфа» – «Анжи», «Ростов» – «Рубин»

Кого мы не увидим в следующем туре:

На 28-й тур дисквалифицированы: Шатов («Зенит»), Смолов («Краснодар»), Байрамян («Ростов»), Кротов («Уфа»), Конде («Амкар»), Баринов («Локомотив»), Думбия («Арсенал»), Соболев («Томь»).

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