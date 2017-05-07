Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это


    3.8
    Голосов: 11
    07.05.2017 21:00
    Московский «Спартак» выиграл российскую Премьер-лигу. Массимо Каррера и его команда торжествуют. «Бомбардир» рассказывает и показывает, как москвичи сделали это.

    Они дважды выиграли московское дерби у действующих чемпионов из ЦСКА. Обе встречи получились эмоциональными и голевыми, но «Спартак» был по-настоящему сильнее. «Зениту» команда Карреры проиграла в первом круге, но уверенно реабилитировалась весной. Каррера вообще провалился за весь сезон всего четыре раза. «Уфа», «Зенит», «Ростов» и «Крылья Советов» – команды, доставившие «Спартаку» проблемы. Но разве кто-то теперь об этом вспомнит?

    Квинси Промес провел еще один удивительный сезон. Сейчас голландцем интересуется «Арсенал», но он останется в Москве ради игры в Лиге чемпионов. Илья Кутепов ошибается, но за сезон умудрился дорасти до основы сборной России. Луис Адриано приехал к Каррере, чтобы забить несколько важных мячей. Денис Глушаков посвятит эту победу своему дяде. Именно он сделал Глушакова таким игроком, способным повести за собой весь «Спартак». У этого победного для «Спартака» сезона много героев. И это действительно победа спартаковской семьи, созданной Каррерой.

    «Спартак» играл стабильнее конкурентов. «Спартак» выглядел сильнее их в очных матчах и набирал нужные очки во встречах с аутсайдерами. «Спартак» – второй клуб сезона по забитым мячам и команда, у которой меньше всего ничьих (три). «Спартак» – победитель сезона-2016/17. Этого успеха команда ждала 16 лет. Эта победа навсегда войдет в красно-белую историю!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 11
    Рекомендуем
    Комментарии60
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29

      sega77+ 9 мая 2017, 06:50

      присоединяюсь к поздравлением

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Максим80 8 мая 2017, 16:05

      спасибо спартаку и всем кто ковал эту победу ждём достойной игры в лиге чемпионов УРАААААААА!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      greenjoe 8 мая 2017, 11:26

      болею за Спартак 13 лет, первое моё чемпионство! С победой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 мая 2017, 10:46

      Спасибо Каррера. Спасибо Команда. Всех красно-белых с Победой!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 8 мая 2017, 09:41

      С победой всех,не сомненно это успех.Вопрос,а что дальше с такой прогматичной игрой?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      drSAN 8 мая 2017, 06:30

      Ура!!! пока ждал этого чемпионства дочь родилась)Всех болельщиков Спартака с ПОБЕДОЙ!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3658

      Gudzonilya 8 мая 2017, 00:07

      Всех болельщиков поздравляю с долгожданным чемпионством! СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      chuvak591 7 мая 2017, 23:02

      Всех Болельщиков С Победой... Мы это ждали 16 лет.... Юхууууууу...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin 7 мая 2017, 22:09

      Спартак, конечно, с победой! Молодцы!
      Своих, ЦСКА, жду в ЛЧ!)
      А статья, это пздц...инфы ноль, толку ноль, просто наспех сбацана.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 7 мая 2017, 22:01

      Всех сделали на финише с огромным преимуществом.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11