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«Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это

Они дважды выиграли московское дерби у действующих чемпионов из ЦСКА. Обе встречи получились эмоциональными и голевыми, но «Спартак» был по-настоящему сильнее. «Зениту» команда Карреры проиграла в первом круге, но уверенно реабилитировалась весной. Каррера вообще провалился за весь сезон всего четыре раза. «Уфа», «Зенит», «Ростов» и «Крылья Советов» – команды, доставившие «Спартаку» проблемы. Но разве кто-то теперь об этом вспомнит?

Квинси Промес провел еще один удивительный сезон. Сейчас голландцем интересуется «Арсенал», но он останется в Москве ради игры в Лиге чемпионов. Илья Кутепов ошибается, но за сезон умудрился дорасти до основы сборной России. Луис Адриано приехал к Каррере, чтобы забить несколько важных мячей. Денис Глушаков посвятит эту победу своему дяде. Именно он сделал Глушакова таким игроком, способным повести за собой весь «Спартак». У этого победного для «Спартака» сезона много героев. И это действительно победа спартаковской семьи, созданной Каррерой.

«Спартак» играл стабильнее конкурентов. «Спартак» выглядел сильнее их в очных матчах и набирал нужные очки во встречах с аутсайдерами. «Спартак» – второй клуб сезона по забитым мячам и команда, у которой меньше всего ничьих (три). «Спартак» – победитель сезона-2016/17. Этого успеха команда ждала 16 лет. Эта победа навсегда войдет в красно-белую историю!

Россия. Премьер-лига Россия Спартак
Комментарии (61)
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turist82
1494180072
Да!!! Уж думал не доживу ) С праздником! Поздравим Дзюбу мужики!!! Дзюба - лох
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NEON-SM
1494180222
мы чемпионы, ура!!!!!!!!!
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docndoc
1494180594
Так долго ждал этого, что пока даже не осознал... Зенит представлял собой (как и поляна) жалкое зрелище.. Настолько жалкое, что я пожелаю питерским навести у себя порядки, поменять тренера, продайте дзюбу кому-нибудь в ФНЛ и возвращайтесь в игру. Пусть Спартак будет первым, но первым среди равных))) И ещё: Спартак, за тобой должок - исправь смазанное впечатление от игры с Томском, не сплавляй оставшиеся игры, не доводи больше Карреру)))
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айор балдёжник
1494180597
16 лет ждал
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propter
1494180757
УРРРРРРАААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мы ЧЕМПИОНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!
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alex1004
1494180837
Мы чемпионы!!! Дождались!!! Особые поздравления тем кто ждал все эти 16 лет и дождался!!!
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franck_ribery
1494180907
Всех с ПОБЕДОЙ!!!!!
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zenit2012
1494181038
ЗЕНИТ позор, такому Спартаку дать взять золото!!!! СПАРТАК с чемпионством!!! Лига чемпионов в ЖОПЕ!!!! Спартак ждите следующие 16 лет!!!!
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turist82
1494182213
Дзюбу поздравим мужики! Он же ушел "в более сильную команду" выигрывать титулы )))
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Д Альбертини
1494182453
я за Спартак болею с 6 лет)) и я очень счастлив сегодня!!! свершилось))) блеать))) ВСЕХ болельщиков и фанатов Спартака поздравляю с ЧЕМПИОНСТВОМ!!! Братаны, Братишки, Братульки, УРА!!! рад этому как маленький ребенок)))
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