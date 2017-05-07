«Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это

Они дважды выиграли московское дерби у действующих чемпионов из ЦСКА. Обе встречи получились эмоциональными и голевыми, но «Спартак» был по-настоящему сильнее. «Зениту» команда Карреры проиграла в первом круге, но уверенно реабилитировалась весной. Каррера вообще провалился за весь сезон всего четыре раза. «Уфа», «Зенит», «Ростов» и «Крылья Советов» – команды, доставившие «Спартаку» проблемы. Но разве кто-то теперь об этом вспомнит?

Квинси Промес провел еще один удивительный сезон. Сейчас голландцем интересуется «Арсенал», но он останется в Москве ради игры в Лиге чемпионов. Илья Кутепов ошибается, но за сезон умудрился дорасти до основы сборной России. Луис Адриано приехал к Каррере, чтобы забить несколько важных мячей. Денис Глушаков посвятит эту победу своему дяде. Именно он сделал Глушакова таким игроком, способным повести за собой весь «Спартак». У этого победного для «Спартака» сезона много героев. И это действительно победа спартаковской семьи, созданной Каррерой.

«Спартак» играл стабильнее конкурентов. «Спартак» выглядел сильнее их в очных матчах и набирал нужные очки во встречах с аутсайдерами. «Спартак» – второй клуб сезона по забитым мячам и команда, у которой меньше всего ничьих (три). «Спартак» – победитель сезона-2016/17. Этого успеха команда ждала 16 лет. Эта победа навсегда войдет в красно-белую историю!