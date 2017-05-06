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    «Спартак» повторил рекорд ХХI века по числу домашних побед в чемпионате России

    «Спартак», обыграв на своем поле «Томь» (1:0) в матче 27-го тура РФПЛ, добыл 13-ю домашнюю победу в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Таким образом, красно-белые повторили рекорд ХХI века по количеству выигрышей в родных стенах в чемпионате России.

    Ранее также по 13 побед одерживали ЦСКА (сезон-2013/14) и «Анжи» (2011/12).

    Если «Спартаку» удастся завоевать три очка в домашнем поединке 28-го тура с «Тереком», то он станет первым в истории национального первенства клубом, который сумел в течение одного чемпионата 14 раз огорчить соперника на своем поле при 16-ти участвующих в турнире командах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2017 22:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 7 мая 2017, 01:00

      Нормально!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 6 мая 2017, 23:39

      МЫ МОГЁМ!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 6 мая 2017, 23:24

      Отличная мотивация, а то расслабились они (

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      Roman Viktorovich 6 мая 2017, 22:58

      Получается кроме Уфы,все проиграли?Если выиграют у Терека,думаю этот рекорд, на многие десятилетия,если не навсегда.

      3
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 6 мая 2017, 22:42

      Статистика-это хорошо.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 6 мая 2017, 22:41

      Памятник срочно у Церетели заказать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 6 мая 2017, 22:37

      рекорды рекорды

      1
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