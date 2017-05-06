«Спартак» повторил рекорд ХХI века по числу домашних побед в чемпионате России

«Спартак», обыграв на своем поле «Томь» (1:0) в матче 27-го тура РФПЛ, добыл 13-ю домашнюю победу в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Таким образом, красно-белые повторили рекорд ХХI века по количеству выигрышей в родных стенах в чемпионате России.

Ранее также по 13 побед одерживали ЦСКА (сезон-2013/14) и «Анжи» (2011/12).

Если «Спартаку» удастся завоевать три очка в домашнем поединке 28-го тура с «Тереком», то он станет первым в истории национального первенства клубом, который сумел в течение одного чемпионата 14 раз огорчить соперника на своем поле при 16-ти участвующих в турнире командах.