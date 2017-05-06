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  • «Спартак» повторил рекорд ХХI века по числу домашних побед в чемпионате России

«Спартак» повторил рекорд ХХI века по числу домашних побед в чемпионате России

6 мая 2017, 22:34
7

«Спартак», обыграв на своем поле «Томь» (1:0) в матче 27-го тура РФПЛ, добыл 13-ю домашнюю победу в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Таким образом, красно-белые повторили рекорд ХХI века по количеству выигрышей в родных стенах в чемпионате России.

Ранее также по 13 побед одерживали ЦСКА (сезон-2013/14) и «Анжи» (2011/12).

Если «Спартаку» удастся завоевать три очка в домашнем поединке 28-го тура с «Тереком», то он станет первым в истории национального первенства клубом, который сумел в течение одного чемпионата 14 раз огорчить соперника на своем поле при 16-ти участвующих в турнире командах.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (7)
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NEON-SM
1494099469
рекорды рекорды
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Аскорбин
1494099666
Памятник срочно у Церетели заказать.
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DZHEK_VOROBEY1987
1494099767
Статистика-это хорошо.
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Roman Viktorovich
1494100738
Получается кроме Уфы,все проиграли?Если выиграют у Терека,думаю этот рекорд, на многие десятилетия,если не навсегда.
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ufos73
1494102251
Отличная мотивация, а то расслабились они (
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Valera-Verim
1494103187
МЫ МОГЁМ!
Ответить
VeniaminS
1494108020
Нормально!!!
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