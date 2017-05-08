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    Почему чемпионство «Спартака» очень нужно России


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    Голосов: 8
    08.05.2017 12:00
    «Спартак» – чемпион. Вы уже поверили в это? Мы – да. И приводим пять доказательств, почему титул красно-белых – это самое крутое, что могло случиться с РФПЛ.

    Пора придумывать новые шутки

    Чемпионство «Спартака» – повод обновить гардероб отечественной мемологии. Больше никакого сайта «Спартак» без титулов», шуток про Глушакова и Леонида Нольтрофеича. Юмор не должен стоять на месте – посмотрите на деградацию Comedy Club от неформатного и контркультурного шоу до нынешней вторичной тухлятины. Если бы «Спартак» и в этом году не стал чемпионом, шутникам не пришлось бы выдумывать ничего нового.

    Однако 2017 год ломает стереотипы: здесь красно-белые возвращают себе титул, «Тоттенхэм» обходит «Арсенал», а Арсен Венгер обыгрывает Жозе Моуринью. Классические мемасы отжили свое; настало время подключать фантазию и конструировать новые.

    Луческу замечен в нытье, Каррера – нет

    Стильный и умный итальянец Массимо Каррера хорош еще и тем, что он не привык жаловаться. Единственный срыв спартаковского тренера – неприход на пресс-конференцию после матча с «Томью». В остальном же он всегда был подтянут, уверен в себе и в своей команде – чего не скажешь о Мирче Луческу. Румынский специалист постоянно ноет и жалуется на судей, ставя самый богатый клуб страны в нелепое положение.

    «Рука, в которую попал мяч после прострела Смольникова в матче со «Спартаком», теоретически могла повлиять на результат встречи», – ну куда это годится? Оправдывать Луческу незачем, даже если он хотел отвести давление от команды и перекинуть его на себя. На его фоне Каррера – красавчик не только потому, что взял золотые медали, но и потому, что не лил реки слез.

    Заполняемость стадиона

    «Спартак» – одна из немногих команд в РФПЛ, на которую реально ходят люди. Только цифры: на домашний матч «Спартака» с «Томью» пришло 42 тысячи человек (это 93% от общего числа мест на стадионе). Для сравнения: игру «Зенит» – «Томь» посетили 17 тысяч болельщиков (78%), а ЦСКА и «Локомотив» показали исключительно смешные цифры – 37% и 28% соответственно. Чемпионство «Спартака» – это трофей тех людей, которым реально не пофиг на свою команду. Именно такие стадионы, как «Открытие Арена», должны быть лицом нашего чемпионата – по возможности забитые народом и небезразличные к футболу. А унылые цифры «Локомотива» нужно либо поднимать до более высокой планки, либо вычеркивать железную дорогу из списка грандов РФПЛ.

    Титул «Спартака» взбодрит ЦСКА и «Зенит»

    С момента последнего чемпионства красно-белых золотые медали РФПЛ брали четыре клуба: ЦСКА (6 раз), «Зенит» (4 раза), «Локомотив» и «Рубин» (по 2 раза). При этом титулы «Локо» пришлись на 2002 и 2004 годы, а «Рубин» выстрелил и сдулся – так что все последние сезоны мы наблюдали за исключительно унылым двоевластием «Зенита» и ЦСКА.

    Первый за 16 лет успех «Спартака» взбодрит его принципиальных соперников, которые за столь долгий срок отвыкли видеть в клубе Федуна реальную угрозу. Ну а мы будем наслаждаться чемпионатом, где за титул борются не две, а сразу три команды. При условии, конечно, что к их числу не примкнет кто-нибудь еще – «Краснодар», «Ростов», «Терек» или любой другой клуб из верхней части таблицы.

    Мы снова полюбили российских футболистов

    Артем Ребров надежно и уверенно защищал ворота. Денис Глушаков забивал важнейшие мячи и показал другим, что такое харизма и лидерство. Роман Зобнин засвидетельствовал, что в лимитной и избалованной России все еще растут крутые таланты. А Александр Самедов уверил всех, что ранняя седина – это не повод отчаиваться и бросать прогрессировать.

    В этом сезоне «Спартак» тихо и незаметно стал базовым клубом сборной: Черчесову дороги не только Глушаков, Самедов и Зобнин, но и защитники – Кутепов, Джикия, Комбаров. Без супергеройских подвигов Глушакова сайт «Спартак без титулов» продолжал бы свой многолетний отсчет. Теперь же он обнулился и вместо громоздких 16 лет показывает сущие копейки. Если вы все еще не верите, можете удостовериться лично: реальность вас не обманывает.

    «Спартак» действительно чемпион.

    Как страна реагирует на чемпионство «Спартака». Онлайн

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру, Sports.ru
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +24996

      bset 15 мая 2017, 17:50

      Блин после такого поста даже я рад чемпионству Спартака)) Больше хороших клубов в стране - выше уровень чемпионата.

      0
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      Рейтинг: +842

      Rodina47 9 мая 2017, 16:38

      СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      ToniMontana 8 мая 2017, 19:22

      Тем интереснее чемпионат. Еще бы коррупцию вывели и вообще гуд...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 8 мая 2017, 15:42

      И опять запустили счётчик на этом сайте. Админ этого сайта, мягко говоря, придурок. Сейчас "Спартак" - действующий чемпион. Счетчик запускать надо только тогда, когда титул отберет кто-нибудь.

      4
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 8 мая 2017, 14:12

      Еще раз поздравлю Спартак с ЧЕМПИОНСТВОМ.

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 8 мая 2017, 14:00

      Вообщем то правильно. Надеюсь остальные фавориты в след сезоне возьмутся за ум, а так победа Спартака это явный провал соперников, в первую очередь ЦСКА и Зенита

      1
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > roman230582 8 мая 2017, 14:44

      Ды цска с новым тренером, а вот зенит да, провалище во второй половине чемпионата.

      0
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      Рейтинг: +62

      FC ЖИЛЬДУН > roman230582 8 мая 2017, 15:38

      Акогда те становились чемпионами --это был провал СПАРТАКА!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА 8 мая 2017, 13:22

      Поздравляем Москву с Чемпионством.ЦСКА не расстраиваться всё впереди,Зенит тоже самое.Спасибо спартаку за этот действительно удивительный год.Молодцы болелы,которые не смотря на насмешку всех фанатов ,верили и ждали.Низкий поклон Вашему долгожителю-фанату,который недожил до чемпионства,земля пухом.Еще раз удачи.

      6
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      Рейтинг: +82

      serega200700 > Паук за ЦСКА 8 мая 2017, 17:27

      Приятно читать комментарии настоящих болельщиков, а не отморозков которые поливают грязью команду соперников. Одна из самых мною уважаемых команд является ЦСКА и я надеюсь что именно ваша команда будет защищать честь страны в ЛЧ вместе со СПАРТАКОМ. Удачи в борьбе за второе место!

      1
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      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА > serega200700 8 мая 2017, 17:39

      От души.Москва вперед в ЛЧ

      2
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      Рейтинг: +82

      serega200700 8 мая 2017, 12:22

      Спартак (как и его верные болельщики, которые верили в команду и постоянно ходили на матчи) заслужили этот титул. Каррера вдохнул уверенность в команду и вот результат.

      А вот эти брызгающие желчью Зенитовцы пусть курят у ворот своего нового стадиона и понимают что год открытия стадиона стал годом чемпионства СПАРТАКА. Всех с победой!!!!

      3
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 8 мая 2017, 12:18

      Причем тут вообще "унылый Локомотив"??? На Локо уже не первый год мало ходят болел, и всем понятно почему. Зачем про это писать?

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 8 мая 2017, 12:10

      в этом году спартак стал чемпионом заслуженно(что-бы не говорили)

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