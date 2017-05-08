Как страна реагирует на чемпионство «Спартака». Онлайн

«Спартак» официально стал чемпионом России. Рассказываем и показываем, как люди, связанные с командой, празднуют завоевание трофея. Денис Глушаков даже на забор залез.

Футболисты «Спартака» встретили официальное завоевание трофея в разных местах. Лоренцо Мельгарехо праздновал с семьей, а Денис Глушаков залез на забор перед «Открытие Ареной». text Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) Май 7 2017 в 11:34 PDT text Публикация от Melgarejo (@melgarejo25) Май 7 2017 в 11:13 PDT text Публикация от Дмитрий (@dmitrykombarov) Май 7 2017 в 11:52 PDT text Публикация от Дмитрий (@dmitrykombarov) Май 7 2017 в 11:41 PDT text Публикация от Александр Самедов ⚽️ (@19samedov84) Май 7 2017 в 11:50 PDT text Публикация от Fernando Lucas Martins.