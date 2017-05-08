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    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Как страна реагирует на чемпионство «Спартака». Онлайн


    3.8
    Голосов: 21
    08.05.2017 10:00
    «Спартак» официально стал чемпионом России. Рассказываем и показываем, как люди, связанные с командой, празднуют завоевание трофея. Денис Глушаков даже на забор залез.

    Футболисты «Спартака» встретили официальное завоевание трофея в разных местах. Лоренцо Мельгарехо праздновал с семьей, а Денис Глушаков залез на забор перед «Открытие Ареной».

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    Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

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    Публикация от Melgarejo (@melgarejo25)

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    Публикация от Дмитрий (@dmitrykombarov)

    text

    Публикация от Дмитрий (@dmitrykombarov)

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    Публикация от Александр Самедов ⚽️ (@19samedov84)

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    Публикация от Fernando Lucas Martins.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 21
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    Комментарии31
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    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 8 мая 2017, 12:05

      У него там на шарфе написано Grazie бл#ть!
      хахаха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 8 мая 2017, 11:18

      За 3 тура ! это по настоящему круто !!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett > a_who 8 мая 2017, 12:36

      Давно такого не было

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 8 мая 2017, 11:16

      теперь в Лиге Чемпионов нужно не обосраться!!! Зенит там худо бедно шороху наводил... ЦСКА без Слуцкого тоже не фонтан! на Спартак теперь вся надежда!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      Konjaga > ruverzema29rus 9 мая 2017, 10:08

      17-0!Чет я припоминаю в еврокубках!Сосать они будут!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > ruverzema29rus 9 мая 2017, 15:38

      Простите меня пожалуста но скажите когда это Зенит шороху наводил в ЛЧ,,,????? ДА Спартак наводил много лет назад когда выиграл 6матчей в группе и когда играл в полуфинале Кубка Чемпионов,,,,Рубин наводил шухер когда выигрывал у грандов,,,,а что Зенит что добился не помню

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Konjaga 9 мая 2017, 15:39

      ЦСКА МНОГО ЛЕТ ПОЗОРИТ НАШ ФУТБОЛ В ЛЧ
      ,и не чего

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Konjaga 9 мая 2017, 15:40

      Спартак единственная команда из наших полуфиналист,,,, так что сосии ты твой ЦСКА

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 мая 2017, 10:54

      Чемпи-о-о-о-о-о-ны!!!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 8 мая 2017, 10:16

      Большая радость у нас, мы чемпионы, всё вернулось на круги своя

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +842

      Rodina47 8 мая 2017, 10:13

      Спартак лучший клуб в России!

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 8 мая 2017, 03:09

      С ЧЕМПИОНСТВОМ СПАРТАК!
      я верил в вас!!!)))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      smail1974 > h3LL1k 8 мая 2017, 18:41

      я думал крылья братья (видать не которые хрю)

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > smail1974 9 мая 2017, 13:33

      ты думай меньше... думать привилегия умных!

      у нас в Самаре и к Зениту , и к Спартаку хорошо относятся если ты не знал.......... и я реально рад за них!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 8 мая 2017, 02:32

      Не в восторге от выходки Комбарова с его баннером, праздновать надо красиво, и как-то покультурнее что-ли...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 7 мая 2017, 23:54

      Я думаю 80% футбольных фанатов сейчас Радуються! Я так счастлив -)))

      5
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      Рейтинг: +20

      Konjaga > SnoopiDu 9 мая 2017, 10:07

      90% адекватных болел проклинают свинорылых !

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Konjaga 11 мая 2017, 12:23

      а если Спартак ещё и в ЛЧ выступит лучше ЦСКА, то вам вообще придётся самоубиться

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 7 мая 2017, 23:42

      Больше пол страны сейчас ликует.

      5
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      Рейтинг: +24

      smail1974 > DZHEK_VOROBEY1987 8 мая 2017, 18:39

      думаю меньше

      -1
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 > smail1974 8 мая 2017, 18:40

      Да и не важно + -

      0
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