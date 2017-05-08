Как страна реагирует на чемпионство «Спартака». Онлайн

Футболисты «Спартака» встретили официальное завоевание трофея в разных местах. Лоренцо Мельгарехо праздновал с семьей, а Денис Глушаков залез на забор перед «Открытие Ареной».
Футболисты «Спартака» встретили официальное завоевание трофея в разных местах. Лоренцо Мельгарехо праздновал с семьей, а Денис Глушаков залез на забор перед «Открытие Ареной».
теперь в Лиге Чемпионов нужно не обосраться!!! Зенит там худо бедно шороху наводил... ЦСКА без Слуцкого тоже не фонтан! на Спартак теперь вся надежда!
17-0!Чет я припоминаю в еврокубках!Сосать они будут!
Простите меня пожалуста но скажите когда это Зенит шороху наводил в ЛЧ,,,????? ДА Спартак наводил много лет назад когда выиграл 6матчей в группе и когда играл в полуфинале Кубка Чемпионов,,,,Рубин наводил шухер когда выигрывал у грандов,,,,а что Зенит что добился не помню
ЦСКА МНОГО ЛЕТ ПОЗОРИТ НАШ ФУТБОЛ В ЛЧ
,и не чего
Спартак единственная команда из наших полуфиналист,,,, так что сосии ты твой ЦСКА
Чемпи-о-о-о-о-о-ны!!!!!
Большая радость у нас, мы чемпионы, всё вернулось на круги своя
С ЧЕМПИОНСТВОМ СПАРТАК!
я верил в вас!!!)))
Не в восторге от выходки Комбарова с его баннером, праздновать надо красиво, и как-то покультурнее что-ли...
Я думаю 80% футбольных фанатов сейчас Радуються! Я так счастлив -)))
Больше пол страны сейчас ликует.
думаю меньше