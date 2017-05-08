Как страна реагирует на чемпионство «Спартака». Онлайн

Футболисты «Спартака» встретили официальное завоевание трофея в разных местах. Лоренцо Мельгарехо праздновал с семьей, а Денис Глушаков залез на забор перед «Открытие Ареной».
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