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Как страна реагирует на чемпионство «Спартака». Онлайн

Футболисты «Спартака» встретили официальное завоевание трофея в разных местах. Лоренцо Мельгарехо праздновал с семьей, а Денис Глушаков залез на забор перед «Открытие Ареной».

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Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (31)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Maйкl
1494185849
Круто,парни молодцы!
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Алекc
1494186102
Вот это веселуха там у всех!!! )))))))))) Спартак чемпион!!!
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docndoc
1494188748
Селихова в калитку на оставшиеся игры! Пусть парень обживается)))
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fcsouthampton
1494188796
От Ковалевски оч приятно слышать!!!!
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piligrim1986
1494189285
спасибо, Массимо! спасибо, ребята! спасибо ,Федун!
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DZHEK_VOROBEY1987
1494189752
Больше пол страны сейчас ликует.
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SnoopiDu
1494190484
Я думаю 80% футбольных фанатов сейчас Радуються! Я так счастлив -)))
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h3LL1k
1494202168
С ЧЕМПИОНСТВОМ СПАРТАК! я верил в вас!!!)))
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Sergey9999
1494227595
Спартак лучший клуб в России!
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OfaZavr
1494230064
Чемпи-о-о-о-о-о-ны!!!!!
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