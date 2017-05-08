Почему чемпионство «Спартака» очень нужно России

Пора придумывать новые шутки
Чемпионство «Спартака» – повод обновить гардероб отечественной мемологии. Больше никакого сайта «Спартак» без титулов», шуток про Глушакова и Леонида Нольтрофеича. Юмор не должен стоять на месте – посмотрите на деградацию Comedy Club от неформатного и контркультурного шоу до нынешней вторичной тухлятины. Если бы «Спартак» и в этом году не стал чемпионом, шутникам не пришлось бы выдумывать ничего нового.
Однако 2017 год ломает стереотипы: здесь красно-белые возвращают себе титул, «Тоттенхэм» обходит «Арсенал», а Арсен Венгер обыгрывает Жозе Моуринью. Классические мемасы отжили свое; настало время подключать фантазию и конструировать новые.
Луческу замечен в нытье, Каррера – нет
Стильный и умный итальянец Массимо Каррера хорош еще и тем, что он не привык жаловаться. Единственный срыв спартаковского тренера – неприход на пресс-конференцию после матча с «Томью». В остальном же он всегда был подтянут, уверен в себе и в своей команде – чего не скажешь о Мирче Луческу. Румынский специалист постоянно ноет и жалуется на судей, ставя самый богатый клуб страны в нелепое положение.
«Рука, в которую попал мяч после прострела Смольникова в матче со «Спартаком», теоретически могла повлиять на результат встречи», – ну куда это годится? Оправдывать Луческу незачем, даже если он хотел отвести давление от команды и перекинуть его на себя. На его фоне Каррера – красавчик не только потому, что взял золотые медали, но и потому, что не лил реки слез.
Заполняемость стадиона
«Спартак» – одна из немногих команд в РФПЛ, на которую реально ходят люди. Только цифры: на домашний матч «Спартака» с «Томью» пришло 42 тысячи человек (это 93% от общего числа мест на стадионе). Для сравнения: игру «Зенит» – «Томь» посетили 17 тысяч болельщиков (78%), а ЦСКА и «Локомотив» показали исключительно смешные цифры – 37% и 28% соответственно. Чемпионство «Спартака» – это трофей тех людей, которым реально не пофиг на свою команду. Именно такие стадионы, как «Открытие Арена», должны быть лицом нашего чемпионата – по возможности забитые народом и небезразличные к футболу. А унылые цифры «Локомотива» нужно либо поднимать до более высокой планки, либо вычеркивать железную дорогу из списка грандов РФПЛ.
Титул «Спартака» взбодрит ЦСКА и «Зенит»
С момента последнего чемпионства красно-белых золотые медали РФПЛ брали четыре клуба: ЦСКА (6 раз), «Зенит» (4 раза), «Локомотив» и «Рубин» (по 2 раза). При этом титулы «Локо» пришлись на 2002 и 2004 годы, а «Рубин» выстрелил и сдулся – так что все последние сезоны мы наблюдали за исключительно унылым двоевластием «Зенита» и ЦСКА.
Первый за 16 лет успех «Спартака» взбодрит его принципиальных соперников, которые за столь долгий срок отвыкли видеть в клубе Федуна реальную угрозу. Ну а мы будем наслаждаться чемпионатом, где за титул борются не две, а сразу три команды. При условии, конечно, что к их числу не примкнет кто-нибудь еще – «Краснодар», «Ростов», «Терек» или любой другой клуб из верхней части таблицы.
Мы снова полюбили российских футболистов
Артем Ребров надежно и уверенно защищал ворота. Денис Глушаков забивал важнейшие мячи и показал другим, что такое харизма и лидерство. Роман Зобнин засвидетельствовал, что в лимитной и избалованной России все еще растут крутые таланты. А Александр Самедов уверил всех, что ранняя седина – это не повод отчаиваться и бросать прогрессировать.
В этом сезоне «Спартак» тихо и незаметно стал базовым клубом сборной: Черчесову дороги не только Глушаков, Самедов и Зобнин, но и защитники – Кутепов, Джикия, Комбаров. Без супергеройских подвигов Глушакова сайт «Спартак без титулов» продолжал бы свой многолетний отсчет. Теперь же он обнулился и вместо громоздких 16 лет показывает сущие копейки. Если вы все еще не верите, можете удостовериться лично: реальность вас не обманывает.
«Спартак» действительно чемпион.
Как страна реагирует на чемпионство «Спартака». Онлайн
А вот эти брызгающие желчью Зенитовцы пусть курят у ворот своего нового стадиона и понимают что год открытия стадиона стал годом чемпионства СПАРТАКА. Всех с победой!!!!