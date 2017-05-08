Почему чемпионство «Спартака» очень нужно России

Пора придумывать новые шутки

Чемпионство «Спартака» – повод обновить гардероб отечественной мемологии. Больше никакого сайта «Спартак» без титулов», шуток про Глушакова и Леонида Нольтрофеича. Юмор не должен стоять на месте – посмотрите на деградацию Comedy Club от неформатного и контркультурного шоу до нынешней вторичной тухлятины. Если бы «Спартак» и в этом году не стал чемпионом, шутникам не пришлось бы выдумывать ничего нового.

Однако 2017 год ломает стереотипы: здесь красно-белые возвращают себе титул, «Тоттенхэм» обходит «Арсенал», а Арсен Венгер обыгрывает Жозе Моуринью. Классические мемасы отжили свое; настало время подключать фантазию и конструировать новые.

Луческу замечен в нытье, Каррера – нет

Стильный и умный итальянец Массимо Каррера хорош еще и тем, что он не привык жаловаться. Единственный срыв спартаковского тренера – неприход на пресс-конференцию после матча с «Томью». В остальном же он всегда был подтянут, уверен в себе и в своей команде – чего не скажешь о Мирче Луческу. Румынский специалист постоянно ноет и жалуется на судей, ставя самый богатый клуб страны в нелепое положение.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Рука, в которую попал мяч после прострела Смольникова в матче со «Спартаком», теоретически могла повлиять на результат встречи», – ну куда это годится? Оправдывать Луческу незачем, даже если он хотел отвести давление от команды и перекинуть его на себя. На его фоне Каррера – красавчик не только потому, что взял золотые медали, но и потому, что не лил реки слез.

Заполняемость стадиона

«Спартак» – одна из немногих команд в РФПЛ, на которую реально ходят люди. Только цифры: на домашний матч «Спартака» с «Томью» пришло 42 тысячи человек (это 93% от общего числа мест на стадионе). Для сравнения: игру «Зенит» – «Томь» посетили 17 тысяч болельщиков (78%), а ЦСКА и «Локомотив» показали исключительно смешные цифры – 37% и 28% соответственно. Чемпионство «Спартака» – это трофей тех людей, которым реально не пофиг на свою команду. Именно такие стадионы, как «Открытие Арена», должны быть лицом нашего чемпионата – по возможности забитые народом и небезразличные к футболу. А унылые цифры «Локомотива» нужно либо поднимать до более высокой планки, либо вычеркивать железную дорогу из списка грандов РФПЛ.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Титул «Спартака» взбодрит ЦСКА и «Зенит»

С момента последнего чемпионства красно-белых золотые медали РФПЛ брали четыре клуба: ЦСКА (6 раз), «Зенит» (4 раза), «Локомотив» и «Рубин» (по 2 раза). При этом титулы «Локо» пришлись на 2002 и 2004 годы, а «Рубин» выстрелил и сдулся – так что все последние сезоны мы наблюдали за исключительно унылым двоевластием «Зенита» и ЦСКА.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Первый за 16 лет успех «Спартака» взбодрит его принципиальных соперников, которые за столь долгий срок отвыкли видеть в клубе Федуна реальную угрозу. Ну а мы будем наслаждаться чемпионатом, где за титул борются не две, а сразу три команды. При условии, конечно, что к их числу не примкнет кто-нибудь еще – «Краснодар», «Ростов», «Терек» или любой другой клуб из верхней части таблицы.

Мы снова полюбили российских футболистов

Артем Ребров надежно и уверенно защищал ворота. Денис Глушаков забивал важнейшие мячи и показал другим, что такое харизма и лидерство. Роман Зобнин засвидетельствовал, что в лимитной и избалованной России все еще растут крутые таланты. А Александр Самедов уверил всех, что ранняя седина – это не повод отчаиваться и бросать прогрессировать.

В этом сезоне «Спартак» тихо и незаметно стал базовым клубом сборной: Черчесову дороги не только Глушаков, Самедов и Зобнин, но и защитники – Кутепов, Джикия, Комбаров. Без супергеройских подвигов Глушакова сайт «Спартак без титулов» продолжал бы свой многолетний отсчет. Теперь же он обнулился и вместо громоздких 16 лет показывает сущие копейки. Если вы все еще не верите, можете удостовериться лично: реальность вас не обманывает.

«Спартак» действительно чемпион.

Как страна реагирует на чемпионство «Спартака». Онлайн