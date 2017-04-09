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  • Агент Шатова обвинил Луческу в нытье. «Спартак» оторвался от «Зенита» на восемь очков. Дайджест событий дня

Агент Шатова обвинил Луческу в нытье. «Спартак» оторвался от «Зенита» на восемь очков. Дайджест событий дня

Гризманн не исключил свой переход в «Реал»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн допустил, что может продолжить карьеру в «Реале». Напомним, ранее сообщалось, что «Королевский клуб» желает приобрести 26-летнего француза в летнее трансферное окно 2018 года.

«Реал»? Я ничего не исключаю, но в настоящий момент я счастлив в «Атлетико», – заявил футболист.

Загадочная красавица Антуана Гризманна

Пике хочет покинуть «Барселону» ради спокойной жизни с Шакирой

Защитник «Барселоны» Жерар Пике может покинуть каталонский клуб. 30-летний футболист всерьез задумался о переезде в США. Пике хочет перейти в одну из команд МЛС после чемпионата мира-2018. На данный момент игрок сборной Испании выбирает между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Нью-Йорк Сити». По информации источника, Пике желает более спокойной жизни. Также он готов пойти на встречу своей жене Шакире, которой выгодно строить свою карьеру в США.

Тарасов: «Социальные сети вообще разрушают нашу жизнь. Ненормальная зависимость»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов затронул тему роли социальных сетей в современной жизни.

«Помню ли жизнь без социальных сетей? Конечно! Помню, как уходил из дома в восемь утра в школу, потом целый день тренировки, домой возвращался в десять вечера. И никто за меня не переживал, никто не звонил – все знали, где я! Сейчас же – подряд звонки, SMS. А социальные сети вообще разрушают нашу жизнь. Какая-то ненормальная зависимость», – заявил Тарасов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Агент Шатова: «Вся страна давно усомнилась в квалификации Луческу. Его нытье надоело»

Представитель полузащитника «Зенита» Олега Шатова Кахор Муминов выступил с критикой в адрес главного тренера сине-бело-голубых Мирчи Луческу. Напомним, румынский специалист после матча с «Анжи» заявил, что Шатов из-за травм отдалил себя от команды.

Ранее сообщалось, что между футболистом и тренером имеется конфликт.

«Мирча усомнился в травмах Шатова? Вся страна давно уже усомнилась в квалификации самого Луческу. Олег – уральский боец. Никто и никогда не мог сказать, что он убирал ноги в стыках или симулировал травмы. Он два года играл с травмами – и в клубе, и в сборной. Большая просьба ко всем журналистам – свяжитесь с тренерами, с которыми работал Шатов, и спросите – симулянт ли он? Просто позвоните Побегалову, Хиддинку, Писареву, Капелло, Слуцкому, Виллаш-Боашу и Спаллетти и задайте один вопрос. Это не так сложно.

Теперь – о травме на этой неделе. Олег действительно одним днем ездил в Финляндию на обследование, но это было одобрено медицинским штабом и клубом. Шатов не пропустил ни одной тренировки при подготовке к матчу с «Анжи». Тогда как другой игрок, пропустив 10 дней и приняв участие лишь в предыгровой тренировке, вышел на замену. Так что для Луческу это не являлось серьезной причиной. Уверен, «Зенит» даст бой в следующем туре, вот только заслуги тренера в этом не будет, ведь, несмотря ни на что, клуб из Петербурга обладает сильнейшим составом в премьер-лиге. А слышать это нытье уже и впрямь надоело», – заявил агент.

«Луческу должен собрать на билет до Бухареста». О чем писали в твиттер на этой неделе

РФПЛ. «Спартак» на выезде обыграл «Уфу» и упрочил лидерство в чемпионате

В матче 22-го тура чемпионата России «Спартак» на выезде одержал победу над «Уфой» – 3:1. Голами в составе красно-белых отметились Денис Глушаков, Лоренцо Мельгарехо и Квинси Промес. Голландец отличился с пенальти, который стал для красно-белых первым в нынешнем сезоне РФПЛ. У хозяев единственный мяч забил Иван Обляков.

Победа позволила команде Массимо Карреры набрать 51 очко и закрепиться на первой строчке в турнирной таблице. В активе «Уфы» – 32 балла и шестая позиция.

Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

Уфа – Спартак (Москва) – 1:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Глушаков, 38; 0:2 – Промес, 56 (с пенальти); 1:2 – Обляков, 85; Мельгарехо, 90+1.

Незабитый пенальти: Фатай, 62.

Уфа: Беленов, Аликин, Никитин (Сысуев, 82), Живоглядов, Карп (Засеев, 46), Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ваньек (Обляков, 57), Кротов, Фатай.

Спартак: Ребров, Комбаров, Джикия, Кутепов, Таски, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Промес, Адриано (Попов, 46).

Предупреждения: Ваньек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89 – нет.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Пепе пропустит оба четвертьфинальных матча ЛЧ с «Баварией», а также игру с «Барселоной»

Защитник «Реала» Пепе не сможет принять участие в ближайших матчах мадридской команды. Ранее стало известно, что в матче 31-го тура Примеры против «Атлетико» (1:1) футболист сломал два ребра. Сообщается, что португалец пропустит из-за травмы около месяца. Таким образом, он не сможет сыграть в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (12 и 18 апреля), а также в игре чемпионата Испании с «Барселоной» (23 апреля).

Кроос и Гризманн – главные герои мадридского дерби (ВИДЕО)

Россия. Премьер-лига Атлетико Реал Зенит Уфа Спартак Барселона Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Сити Глушаков Денис Пике Жерар Пепе Шатов Олег Тарасов Александр Гризманн Антуан Мельгарехо Лоренцо Промес Квинси Обляков Иван Луческу Мирча
Комментарии (8)
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Tostao
1491759619
Тарасов рассмешил. Сам засорял весь инет фотками со своей неудачной половиной, а теперь прозрел. ))
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TUMS
1491764814
С такой игрой Зенит может вообще не попасть в призеры.
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Диктор
1491766070
Тарасов клоун,Спартак чемпион.
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mihail200606
1491767917
шатов по бутсе с агентом разговаривает?
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mihail200606
1491768322
когда на поводу у баб идут , то ниче хорошего для карьеры скорее всего не будет. пике нужно оставаться в барсе , пока может играть.. негоже в 30 лет в млс уходить.. еще лет 5 на высоком уровне поиграет.. шева вон послушал свою, ушел из милана..
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CATMAN
1491768845
kjhgghhf
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umarjon1935
1491791414
Серая игра "Зенита" против "Анжи"
Ответить
Ильгизар И
1491799214
Молодцы
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