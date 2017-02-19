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Агент: «У Шатова есть проблемы с Луческу»

19 февраля 2017, 06:41
30

Агент Деннис Лахтер рассказал о конфликте полузащитника «Зенита» Олега Шатова с главным тренером команды Мирчей Луческу. Об этом Лахтер заявил, комментируя несостоявшийся обмен голкипера «Краснодара» Станислава Крицюка на хавбека петербургского клуба. Напомним, что «Зенит» в итоге подписал Андрея Лунева.

– Вы правда считаете, что Лунев вытеснит Лодыгина?

– Да.

– Чем он лучше – кроме того, что вы имели отношение к трансферу?

– Он более спокоен и хладнокровен. Сильнее на выходах. И сколько его знаю, не помню откровенных пенок, которых у Лодыгина за 2016-й год столько, сколько другим вратарям до конца жизни хватит.

– Чем он сильнее Селихова, которого не взял «Зенит»?

– Когда Селихова забирал «Спартак», «Зенит» не думал вообще о вратарской позиции. А когда Лодыгин поспособствовал этим думам, стали искать. Дернулись вроде бы по Крицюку, чтобы обменять на Шатова, у которого проблемы с Луческу. У Мирчи было желание взять иностранца, но ему сразу отказали. И кто еще, если не Лунев?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Шатов Олег Крицюк Станислав Лунев Андрей Луческу Мирча
Комментарии (30)
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Аид666
1487478405
зато Кокорин неприкосновенный, ему основа гарантирована при любом тренере)
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порт
1487480271
Играть надо лучше, тогда и проблем не будет.
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MURAD F. A.
1487482707
какие проблемы, вы о чем? деньги получают вовремя, зачем чего показывать, можно и пешком походит
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evgeniykaras
1487483416
Я вот наблюдаю за нашими как говориться топ игроками, это просто какой то трешшшш!!!! Взрослые люди у них какие то проблемы с тренером, может просто игрок не работает должным образом может он решил что уже заработал себе на жизнь, как например Кокорин сколько в него не верь он не заиграет, так же начал делать и Шатов, Лимит убевает наш футбол на поле играют те кто уровнем ниже иностранцев! Моё такое мнение надо избавиться от него что бы не мешал командному духу и Зинит начнёт набрать очки! Пока там есть человек который выходил на главные роли в команде и он не доволен своим положение сейчас, команду всегда будет лихорадить!
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la verdad
1487484916
Луческу - русофоб, присланный румынскими гей-фашистами чтобы развалить базовый клуб сборной России перед домашним ЧМ!!! :)
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BarStep
1487485182
Луческу - не тема Зенита, зачем его вообще приглашали..., разогнал пол команды, а новой не создал...
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APchelov
1487488561
Посмотрев матч с бельгийцами, понимаешь, что команды нет. Всё своё неумение и нежелание играть легче всего перевести в конфликт с тренером
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polt
1487488694
У Луческу, как тренера, проблемы с Зенитом... Игры как не было, так и нет.
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Gullit 76
1487491442
Шатов игрок сборной.Если проблемы с тренером то надо их решать или уходить из команды и срочно.По игре с Андерлехтом у Шатова проблемы с самим собой.
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Tostao
1487493931
Луческу нужен результат, а не планомерная работа по развитию отечественных полуфабрикатов. Его бы воля - в клубе были бы одни легионеры. Отсюда и конфликты. Кстати, перейди Смолов не в Краснодар, а в Зенит, сейчас у него были бы проблемы как Кокорина.
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