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    Агент: «У Шатова есть проблемы с Луческу»

    Агент Деннис Лахтер рассказал о конфликте полузащитника «Зенита» Олега Шатова с главным тренером команды Мирчей Луческу. Об этом Лахтер заявил, комментируя несостоявшийся обмен голкипера «Краснодара» Станислава Крицюка на хавбека петербургского клуба. Напомним, что «Зенит» в итоге подписал Андрея Лунева.

    – Вы правда считаете, что Лунев вытеснит Лодыгина?

    – Да.

    – Чем он лучше – кроме того, что вы имели отношение к трансферу?

    – Он более спокоен и хладнокровен. Сильнее на выходах. И сколько его знаю, не помню откровенных пенок, которых у Лодыгина за 2016-й год столько, сколько другим вратарям до конца жизни хватит.

    – Чем он сильнее Селихова, которого не взял «Зенит»?

    – Когда Селихова забирал «Спартак», «Зенит» не думал вообще о вратарской позиции. А когда Лодыгин поспособствовал этим думам, стали искать. Дернулись вроде бы по Крицюку, чтобы обменять на Шатова, у которого проблемы с Луческу. У Мирчи было желание взять иностранца, но ему сразу отказали. И кто еще, если не Лунев?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.02.2017 06:41
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +101

      Stalin XP 19 февраля 2017, 17:28

      У Шатова не с Луческу проблемы, а с тем, что он просто о***л. Гнать ссаными тряпками

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 19 февраля 2017, 11:45

      Луческу нужен результат, а не планомерная работа по развитию отечественных полуфабрикатов. Его бы воля - в клубе были бы одни легионеры. Отсюда и конфликты.
      Кстати, перейди Смолов не в Краснодар, а в Зенит, сейчас у него были бы проблемы как Кокорина.

      3
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 > Tostao 19 февраля 2017, 13:35

      Привет Волод!
      Где же ты пропал,старче?)

      1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > rubinovyi2 19 февраля 2017, 13:47

      Привет,Леха!
      А я ушёл соккера, достали саттелиты и екимоки - модераторные опричники. Безвинные посты и фотки троллируют, на вопросы не отвечают... Это уже перебор с собственной непогрешностью, величием и чистотой помыслов. Они святее Папы Римского.
      Послал на три буквы.

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 > Tostao 19 февраля 2017, 22:24

      От теперь ясно..,а мы думаем,куда пропал?
      Уехал в санаторию и как в воду канул.)
      Значит больше не порадуешь нас демками...((

      1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > rubinovyi2 19 февраля 2017, 22:45

      Ну дык, ты бы в профиль, там где коменты, глянул и всё бы понял.))
      А soccer, видимо, борется за звание "Сайта высокой культуры". Сначала были баны, потом глоры, затем введут обязаловку обращаться всем на вы, потом затребуют всем заполнить анкеты (есть ли родственники за границей), ну и так далее... Таких правил, как на соккере, нет НИГДЕ!

      2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 > Tostao 20 февраля 2017, 10:32

      Да "славно" ты видно Волод распрощался с соккером!))
      В Баре выложил парням,причину твоего отсутствия,и пяти минут не провисело...

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      Рейтинг: +120

      agil 19 февраля 2017, 11:12

      шатов заболел звездечкой по ходу дела!!!! у него козырь-российский паспорт !!!

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 февраля 2017, 11:04

      Шатов игрок сборной.Если проблемы с тренером то надо их решать или уходить из команды и срочно.По игре с Андерлехтом у Шатова проблемы с самим собой.

      1
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 19 февраля 2017, 10:53

      Крицюк важнее для Краснодара чем Шатов для Зенита, просто надо было его продать пока цена не упала и все

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 19 февраля 2017, 10:18

      У Луческу, как тренера, проблемы с Зенитом... Игры как не было, так и нет.

      3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 19 февраля 2017, 10:16

      Посмотрев матч с бельгийцами, понимаешь, что команды нет. Всё своё неумение и нежелание играть легче всего перевести в конфликт с тренером

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 февраля 2017, 09:54

      Скорее у него с головой проблемы!

      0
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      Рейтинг: +7810

      BarStep 19 февраля 2017, 09:19

      Луческу - не тема Зенита, зачем его вообще приглашали..., разогнал пол команды, а новой не создал...

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 19 февраля 2017, 09:15

      Луческу - русофоб, присланный румынскими гей-фашистами чтобы развалить базовый клуб сборной России перед домашним ЧМ!!! :)

      -3
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      Рейтинг: +18

      Dima_list > la verdad 19 февраля 2017, 09:42

      базовый клуб сборной России??он был базовым

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Dima_list 19 февраля 2017, 10:57

      Значит скоро румын внедрится в Спартак :)

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