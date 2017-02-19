Агент: «У Шатова есть проблемы с Луческу»

Агент Деннис Лахтер рассказал о конфликте полузащитника «Зенита» Олега Шатова с главным тренером команды Мирчей Луческу. Об этом Лахтер заявил, комментируя несостоявшийся обмен голкипера «Краснодара» Станислава Крицюка на хавбека петербургского клуба. Напомним, что «Зенит» в итоге подписал Андрея Лунева.

– Вы правда считаете, что Лунев вытеснит Лодыгина?

– Да.

– Чем он лучше – кроме того, что вы имели отношение к трансферу?

– Он более спокоен и хладнокровен. Сильнее на выходах. И сколько его знаю, не помню откровенных пенок, которых у Лодыгина за 2016-й год столько, сколько другим вратарям до конца жизни хватит.

– Чем он сильнее Селихова, которого не взял «Зенит»?

– Когда Селихова забирал «Спартак», «Зенит» не думал вообще о вратарской позиции. А когда Лодыгин поспособствовал этим думам, стали искать. Дернулись вроде бы по Крицюку, чтобы обменять на Шатова, у которого проблемы с Луческу. У Мирчи было желание взять иностранца, но ему сразу отказали. И кто еще, если не Лунев?