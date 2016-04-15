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    Загадочная красавица Антуана Гризманна


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    Голосов: 1
    15.04.2016 17:00
    Никакого силикона и обнаженных фотосессий, лишь природная красота и загадочность, присущая настоящим женщинам. «Бомбардир» знакомит читателей с любимой девушкой звезды мадридского «Атлетико».

    Эрика Чоперена совсем не входит в когорту девиц, громогласно пиарящих свои формы в Instagram. Эта скромная 24-летняя девушка хоть и активно занимается соцсетями, но не спешит светиться на весь мир именно так, как это делают большинство подруг футболистов. Да, она занимается любительской съемкой, но при этом остается загадочной, да и свой Instagram завела сравнительно недавно.

    Эрика любит природу и признается, что нет ничего лучше, чем путешествовать по маленьким красивым городкам, но живет со своим знаменитым парнем в Мадриде. Эрика также любит готовить и в будущем станет радовать своими блюдами не только Антуана, но и их общую дочурку, которую девушка родила в начале апреля.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: wagsdiary.skyrock.com
    Рейтинг: 4 Голосов: 1
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +53

      ceret 14 июля 2016, 22:00

      скромная, красивая,воспитанная

      1
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      Рейтинг: +806

      тигрик 9 июля 2016, 21:07

      даже чем то похожи друг на друга. Не плохая пара

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 2 июля 2016, 13:37

      Первая подруга (жена) футболиста, которая вызывает симпатию... Что же касается чисто физиологических реакций, которые ожидают некоторые комментаторы, то рекомендую о них думать не перед экраном монитора... :-)))) Сейчас жара, по улице пройдёшься, на девиц посмотришь, какой там на хрен экран монитора?! Вот они, живые... И многие даже настоящие, без силикона и килограммов штукатурки... Главное помнить: всех женщин на свете всё равно не соблазнить, но к этому нужно стремиться!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      tier.tnd 5 июня 2016, 19:33

      Красивая девчонка! Антони красавчик, батей стал, пиара нету, молодчики ребята.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +40

      007R 15 апреля 2016, 18:28

      красивая девушка

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +104

      Chuck_TLT 15 апреля 2016, 16:07

      Наконец нормальная, красивая девушка, а не *****. Хотя бы на вид)

      28
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      ...
      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar > gosproektikabinet 16 апреля 2016, 14:51

      бывает.. но ща это лечится, не переживай

      10
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