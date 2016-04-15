Загадочная красавица Антуана Гризманна

Эрика Чоперена совсем не входит в когорту девиц, громогласно пиарящих свои формы в Instagram. Эта скромная 24-летняя девушка хоть и активно занимается соцсетями, но не спешит светиться на весь мир именно так, как это делают большинство подруг футболистов. Да, она занимается любительской съемкой, но при этом остается загадочной, да и свой Instagram завела сравнительно недавно.

Эрика любит природу и признается, что нет ничего лучше, чем путешествовать по маленьким красивым городкам, но живет со своим знаменитым парнем в Мадриде. Эрика также любит готовить и в будущем станет радовать своими блюдами не только Антуана, но и их общую дочурку, которую девушка родила в начале апреля.