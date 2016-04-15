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Загадочная красавица Антуана Гризманна

Эрика Чоперена совсем не входит в когорту девиц, громогласно пиарящих свои формы в Instagram. Эта скромная 24-летняя девушка хоть и активно занимается соцсетями, но не спешит светиться на весь мир именно так, как это делают большинство подруг футболистов. Да, она занимается любительской съемкой, но при этом остается загадочной, да и свой Instagram завела сравнительно недавно.

Эрика любит природу и признается, что нет ничего лучше, чем путешествовать по маленьким красивым городкам, но живет со своим знаменитым парнем в Мадриде. Эрика также любит готовить и в будущем станет радовать своими блюдами не только Антуана, но и их общую дочурку, которую девушка родила в начале апреля.

 

 

 

 

 

Испания. Примера Испания Атлетико Гризманн Антуан
Комментарии (8)
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Chuck_TLT
1460725635
Наконец нормальная, красивая девушка, а не *****. Хотя бы на вид)
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007R
1460734120
красивая девушка
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tier.tnd
1465144387
Красивая девчонка! Антони красавчик, батей стал, пиара нету, молодчики ребята.
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cska-62
1467455863
Первая подруга (жена) футболиста, которая вызывает симпатию... Что же касается чисто физиологических реакций, которые ожидают некоторые комментаторы, то рекомендую о них думать не перед экраном монитора... :-)))) Сейчас жара, по улице пройдёшься, на девиц посмотришь, какой там на хрен экран монитора?! Вот они, живые... И многие даже настоящие, без силикона и килограммов штукатурки... Главное помнить: всех женщин на свете всё равно не соблазнить, но к этому нужно стремиться!
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тигрик
1468087644
даже чем то похожи друг на друга. Не плохая пара
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ceret
1468522829
скромная, красивая,воспитанная
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