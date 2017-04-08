Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Реал» намерен в 2018 году приобрести Гризманна

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн заинтересовал «Реал». Как утверждает источник, руководство «Королевского клуба» желает приобрести игрока сборной Франции в летнее трансферное окно 2018 года.

    Напомним, ранее сообщалось, что форвард в ближайшее время может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

    Действующий контракт футболиста с «Атлетико» рассчитан до 2021 года.

    В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гризманн забил 14 голов и сделал семь результативных передач в 29 матчах.

    Фантазиста: угадай события мадридского дерби и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: L' Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2017 08:27
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 8 апреля 2017, 12:08

      прям вот случайно надумали, простое совпадение, что сегодня будет матч Реал - Атлетико

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      ArmyaneVpered 8 апреля 2017, 10:51

      Ещё 2017 только начался, они уже через год планируют его купить.
      А если он вдруг за год сдуется, или кого-то ещё захотят ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 8 апреля 2017, 09:32

      это нормально

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 8 апреля 2017, 09:29

      Кого-то отправят на пенсию?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11