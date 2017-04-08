«Реал» намерен в 2018 году приобрести Гризманна

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн заинтересовал «Реал». Как утверждает источник, руководство «Королевского клуба» желает приобрести игрока сборной Франции в летнее трансферное окно 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что форвард в ближайшее время может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Действующий контракт футболиста с «Атлетико» рассчитан до 2021 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гризманн забил 14 голов и сделал семь результативных передач в 29 матчах.

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