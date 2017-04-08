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«Реал» намерен в 2018 году приобрести Гризманна

8 апреля 2017, 08:27
5

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн заинтересовал «Реал». Как утверждает источник, руководство «Королевского клуба» желает приобрести игрока сборной Франции в летнее трансферное окно 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что форвард в ближайшее время может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Действующий контракт футболиста с «Атлетико» рассчитан до 2021 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гризманн забил 14 голов и сделал семь результативных передач в 29 матчах.

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Источник: L' Equipe
Испания. Примера Реал Атлетико Манчестер Юнайтед Гризманн Антуан
Комментарии (5)
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BoltCX
1491632954
Кого-то отправят на пенсию?
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Igor Belousov
1491633158
это нормально
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ArmyaneVpered
1491637918
Ещё 2017 только начался, они уже через год планируют его купить. А если он вдруг за год сдуется, или кого-то ещё захотят ?
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FanatSerj
1491642498
прям вот случайно надумали, простое совпадение, что сегодня будет матч Реал - Атлетико
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