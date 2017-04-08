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    Кроос и Гризманн – главные герои мадридского дерби (ВИДЕО)


    1
    Голосов: 1
    08.04.2017 19:45
    Судьба мадридского дерби снова решилась в концовке матча. «Бомбардир» рассказывает и показывает, как проходил главный матч выходных, вместивший в себя сразу несколько достижений и рекордов.

    Если смотреть по последним пяти матчам, то оба соперника не потеряли в них ни одного очка. «Реал» подходил к дерби в ранге лидера турнирной таблицы. «Атлетико» пока лишь третий. Команда Симеоне ведет борьбу только за попадание в Лигу чемпионов, уже фактически лишившись шансов на титул.

    Дерби получилось по-настоящему мадридским. В игру чаще приходилось вступать вратарю «Атлетико» Облаку. Однако такая игра для коллектива привычна. «Матрасники» бы выстояли, но все решило мастерство Крооса. Немецкий полузащитник «Реала» вырезал мяч на Пепе, а португалец открыл счет. Для Крооса этот ассист стал уже 11-м в чемпионате Испании. Больше нет ни у одного игрока Примеры.

    Вскоре после гола Пепе заменили из-за повреждения. Возможно, именно это помешало «Реалу» выиграть дерби. Кейлор Навас пропустил от «Атлетико» уже в восьмой раз. Столько он еще не пропускал ни от одной команды испанкой Примеры. Антуан Гризманн же отличился уже в девятый раз в 2017 году. Только Лионель Месси и Луис Суарес забили больше.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 1 Голосов: 1
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1381

      marslond 8 апреля 2017, 19:48

      Ничья в пользу Барсы.

      0
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      ...
      Рейтинг: +78

      Lab[44] > marslond 8 апреля 2017, 20:52

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