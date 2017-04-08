Луческу: «Из-за травм Шатов сам отдалил себя от команды»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил мнение, что полузащитник Олег Шатов из-за травм отдалил себя от команды. По словам румынского специалиста, 26-летний россиянин должен становиться лидером петербургского клуба.

«К сожалению, он сам себя отдалил от команды своими травмами. Иногда эти травмы существуют, иногда мне трудно говорить. Он не может играть под нападающими, не может играть на позиции Кокорина, он может играть на позиции Данни. Данни на сегодня сильнее.

Я верю в Шатова, у него большой потенциал. Он три дня тренируется, потом не тренируется. Посреди недели он уехал проверять себя после операции в Финляндию. Жду его с нетерпением, но это больше зависит от него. Он уже не молодой футболист и должен становиться лидером», – сказал Луческу.

В нынешнем сезоне Шатов провел за «Зенит» в РФПЛ 13 матчей, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.