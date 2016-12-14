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  • «Зенит» оформляет первый трансфер. Хави раскритиковал решение отдать «Золотой мяч» Роналду. Дайджест событий дня

«Зенит» оформляет первый трансфер. Хави раскритиковал решение отдать «Золотой мяч» Роналду. Дайджест событий дня

Шатов и Крицюк могут поменяться командами

«Зенит» и «Краснодар» могут совершить обмен российскими футболистами: питерцы заинтересованы в покупке Станислава Крицюка, а по обратному маршруту должен отправиться полузащитник Олег Шатов. По-видимому, с доплатой. «Сложная рокировка. И Крицюк, и Шатов на контрактах в своих клубах. Если и там, и там примут решение, наверное, что-то возможно обсуждать. Но пока ничего об этом не знаю», – прокомментировал ситуацию агент Крицюка Александр Толстиков.

Эрнани перейдет в «Зенит» в четверг

Зато другой трансфер в «Зенит» состоится уже завтра. Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Эрнани пополнит состав команды Мирчи Луческу. Ранее сообщалось, что зарплата Эрнани в петербургском клубе составит 500 тысяч евро в год. В нынешнем сезоне игрок провел за свой клуб 24 матча и забил четыре гола. «Стоимость трансфера оценивается в 8 миллионов евро, сегодня Эрнани уже был в Санкт-Петербурге, а завтра подпишет контракт с «Зенитом», – подтвердил агент игрока Ролим Кармо.

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«Рома» может перехватить Депая у «Спартака»

Не исключено, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай продолжит свою карьеру в итальянской Серии А: игрок нужен «Роме», а на его трансфере настаивает лично главный тренер римской команды Лучано Спаллетти. Итальянцы намерены взять футболиста в аренду с правом последующего выкупа. Ранее появилась информация об интересе к Депаю со стороны «Спартака».

В «Анжи» назревает скандал

Махачкалинский «Анжи» может распродать всех лидеров и уволить главного тренера Павела Врба. Причина в разногласии между руководителями клуба Суреном Мкртчяном, а также Сулейманом Керимовым и представителями Республики Дагестан. Если стороны не смогут договориться, то махачкалинцы будут доигрывать сезон дублирующим составом. Впрочем, пока окончательного решения по будущему клуба не принято.

Семак будет тренировать «Уфу»

Пост главного тренера «Уфы» недавно покинул Виктор Гончаренко, и основным кандидатом на эту должность является Сергей Семак. Один из представителей тренерского штаба «Зенита» очень близок к подписанию контракта с уфимским клубом. «Переговоры находятся в финальной стадии», – подтвердил информацию известный футбольный комментатор Нобель Арустамян в Twitter.

«Боруссия» ищет замену Обамеянгу и интересуется Азмуном

Форвард «Ростова» Сердар Азмун находится в поле зрения сразу нескольких известных команд Европы. «Еще во время матчей Лиги чемпионов его просматривали как минимум восемь клубов английской Премьер-лиги. На последней игре с ПСВ с клубом разговаривала дортмундская «Боруссия», которая ищет замену Обамеянгу. Разговоры ведутся и с российскими клубами. Что-то более конкретное может появиться только к концу года или в январе», – заявил источник, знакомый с ситуацией.

Хави считает, что «Золотой мяч» вручили не за лучшую игру

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, ныне выступающий за «Аль-Садд», не слишком обрадовался итогам голосования за «Золотой мяч», который достался лидеру «Реала» Криштиану Роналду. «Жюри вынесло решение по завоеванным трофеям, в то время как в прошлые годы «Золотой мяч» давали за лучшую игру. Месси – лучший в мире в любом случае, кто бы какие титулы ни завоевывал», – отметил Хави. Провокационно прозвучало.

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Первый видеоповтор в истории турниров FIFA

В историю попадет первый полуфинальный матч клубного чемпионата мира между «Атлетико Насьональ» и «Касимой». Главный арбитр матча Виктор Кашшаи воспользовался помощью видеоассистента и определил, что в штрафной площади колумбийской команды произошло нарушение правил. Судья назначил пенальти, и японцы открыли счет, а во втором тайме забили еще дважды. В финале «Касима» сыграет против победителя пары «Америка»«Реал». Матч состоится 15 декабря и начнется в 13:30 по московскому времени.

Пять причин, почему все ненавидят «Золотой мяч»

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Краснодар Атлетико Паранаэнсе Рома Анжи Уфа Боруссия Д Барселона Касима Антлерс Хави Роналду Криштиану Шатов Олег Крицюк Станислав Депай Мемфис Азмун Сердар Врба Павел Семак Сергей Кашшаи Виктор
Комментарии (16)
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susanin62
1481741142
Не отдадим Шатова!!!
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84aivengo
1481742989
керимов поигрался и устал....так же с испанской малагой было в одно время... с хави отчасти согласен-зм должен был получить гризманн,а не месси или 3.14др
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NEMETSRUS
1481746221
Все пи...ят на криштиану а с моей стороны я больше всего подозревал бы хави и его подружку месиночку о которой он так сильно беспокоится и печется что не достался трофей имено ей
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Челнинец
1481746953
А МЕССИ КАК БУДТО ДЕМОНСТРИРОВАЛ ЛУЧШУЮ ИГРУ В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ? ЕСЛИ ИЗ ДВУХ ВЫБИРАТЬ ТО РОНАЛДУ БОЛЬШЕ ДОСТОИН!
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monkey1958
1481753101
Удачи Сергею Богданычу!
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TUMS
1481755347
Посмотрим что получиться у Семака как тренера. Игрок он был очень приличный.
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x-x-x-x-x
1481820577
опять Анжи гробить хотять. все время палки в колеса кавказу ставят
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Cant Stop
1481824957
Мешки отдают шатова в Краснодар? ?? пиздежем пахнет!
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Cant Stop
1481825197
лучшеб Семак в ЦСКА пришел............
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the picha
1481830371
В 2017 посмотрим
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