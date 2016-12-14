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    • «Муртаз плакал и просил футболку Месси, и его брат сделал ее из пакета». История о том, что мечты сбываются

    «Муртаз плакал и просил футболку Месси, и его брат сделал ее из пакета». История о том, что мечты сбываются


    4.3
    Голосов: 6
    14.12.2016 08:00
    Самый известный фанат Месси, Муртаз Ахмади — маленькая знаменитость в Афганистане. Впервые о нем стало известно, когда в сети появились фотографии довольного малыша в пакете. На полиэтилене было выведено: «Messi». «Бомбардир» рассказывает, чем закончилась эта история.

    Фотографии мальчика в пакете, стилизованном под форму сборной Аргентины, сначала умиляли. Потом появился слух, что представители Лео Месси разыскивают ребенка, чтобы помочь ему хотя бы с экипировкой, подарить ту самую футболку. Так завертелся маховик перепостов и лайков. Сначала героя снимка искали в Ираке, в разрушенном городе Дахук. Затем вообще возникли сомнения по поводу подлинности фактов. Многие утверждали, что история — не более, чем фейк.

    Но в один момент объявился дядя мальчика Азим Ахмади. Опубликовав в Фейсбуке фотографии племянника, он рассказал, что пятилетний Муртаза живет в Афганистане и действительно играет в футбол в такой своеобразной форме. Креативная мысль одеть Муртазу в пакет пришла в голову его брату Хамайону.

    «Иногда он просыпается среди ночи и начинает плакать, говорит, что хочет поехать к Месси, – рассказывает отец ребенка Ариф Ахмади в интервью CNN. – Тогда я объяснил ему, что мы живем в бедной деревне, и я не могу купить ему футболку. Муртаз ревел несколько дней, пока его брат Хамайон не сделал ему футболку из пакета. Только он ее надел, как сразу перестал плакать».

    Ариф надеется, что в будущем его пятилетний сын пойдет в школу и будет заниматься футболом. Муртаз же верит, что встретит Месси раньше, чем сможет сыграть против него. Федерация футбола Афганистана уже пригласила Лео в гости, но, в крайнем случае, готова организовать для мальчика в полосатом пакете поездку в Испанию. Пока же Муртазу подарили комплект формы «Барселоны» и тренировку со сборной Афганистана. Причем встречался с игроками он уже в новом пакете.

    История все-таки обрела счастливый конец. Муртаз получил от Месси настоящую футболку. «Я люблю Месси, а на моей футболке написано, что он любит меня», – радовался мальчик новому подарку.

    Удалось Муртазу и встретиться с кумиром, благодаря участию комитета ООН по делам беженцев. В Дохе «Барселона» провела товарищеский матч с «Аль-Ахли», завершившийся победой каталонцев со счетом 5:3. Муртаз не только побывал на игре, но и вышел на поле, держа за руку своего кумира.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, CNN, Unicef Afghanistan, Sky Sports
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 6
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 14 декабря 2016, 21:20

      А Кокорин с Мамаевым все бухают..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Borz1 14 декабря 2016, 18:42

      оба МОЛОДЦЫ

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +143

      Essence 25 февраля 2016, 19:47

      Вы хоть поглядывайте,что пишете,повторяетесь,была эта статья уже=)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      proеzd2 25 февраля 2016, 17:56

      просто сказка!
      Малыш МЕССИ свой долг перед мальчиком исполнил достойно!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 25 февраля 2016, 16:54

      Месси молодец , мальчик счастлив

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 3 февраля 2016, 17:43

      К сожалению, в России тоже такое встречается, что дети играют в футбол бутылкой. И представьте болевые ощущения, когда в кость попадает бутылка, тем местом где пробка. Так, что жалко ребят, которые с синими ногами бегают.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      медведь 102 3 февраля 2016, 09:59

      Молодец Лео

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Taga25 3 февраля 2016, 09:29

      Трогательная история...

      5
      Ответить
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