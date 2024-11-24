«Аль-Хиляль» без Малкома потерпел первое поражение в чемпионате за полтора года

Лидер чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» проиграл в гостях «Халиджу» (2:3) в матче 11-го тура. Это первое поражение команды из Рияда в турнире за полтора года.

Последний раз «Аль‑Хиляль» проигрывал в национальном чемпионате 23 мая 2023 года – «Аль‑Адале» (0:2).

Вингер команды из Рияда, экс-форвард «Зенита» Малком не принимал участия в игре.

Всего в этом сезоне 27-летний футболист провел за «Аль-Хиляль» 14 матчей во всех официальных турнирах, забил 3 гола, отдал 5 передач.

Его команда по итогам 11 туров набрал 28 очков в чемпионате Саудовской Аравии. Вторым идет «Аль-Иттихад» с 27 баллами, но он провел на игру меньше. «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, идет 3-м с 22 очками.

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