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    • «Аль-Хиляль» без Малкома потерпел первое поражение в чемпионате за полтора года

    «Аль-Хиляль» без Малкома потерпел первое поражение в чемпионате за полтора года

    Лидер чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» проиграл в гостях «Халиджу» (2:3) в матче 11-го тура. Это первое поражение команды из Рияда в турнире за полтора года.

    Последний раз «Аль‑Хиляль» проигрывал в национальном чемпионате 23 мая 2023 года – «Аль‑Адале» (0:2).

    Вингер команды из Рияда, экс-форвард «Зенита» Малком не принимал участия в игре.

    • Всего в этом сезоне 27-летний футболист провел за «Аль-Хиляль» 14 матчей во всех официальных турнирах, забил 3 гола, отдал 5 передач.
    • Его команда по итогам 11 туров набрал 28 очков в чемпионате Саудовской Аравии. Вторым идет «Аль-Иттихад» с 27 баллами, но он провел на игру меньше. «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, идет 3-м с 22 очками.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:59
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    Комментарии (1)
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    рылы
    1732439226
    матч закончился 14 часов назад. вы бы ещё через неделю написали результат.
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