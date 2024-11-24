Президент «Реала» раскритиковал систему голосования за «Золотой мяч»

Президент «Реала» Флорентино Перес, выступая на генеральной ассамблее клуба, выразил недовольство системой голосования «Золотого мяча».

В этом году вингер мадридцев и сборной Бразилии Винисиус занял в нем второе место, а приз достался хавбеку «Манчестер Сити» и команды Испании Родри.

«Вам стоит спросить у организаторов, каковы критерии, но очевидно, что они могут делать все что захотят без каких-либо последствий. Я бы спросил у France Football и L’Équipe – есть ли смысл сейчас присоединяться к УЕФА. «Золотой мяч» должен быть независимым трофеем, за который должны голосовать признанные люди.

Некоторые вещи удивляют – например, заявление УЕФА. Они говорят, что их участие никак не повлияло на систему голосования...

Черт возьми. Вот что я вам скажу: они изменили систему голосования – вместо 5 игроков можно было выбрать 10, – а также [увеличили] количество очков с 6 до 15.

Удивительно, что, хотя футбол – это глобальное явление, журналисты из стран с большим населением вроде Индии не голосуют, а у других стран с населением менее миллиона [есть право голоса]. К тому же их никто не знает!

Без Намибии, Уганды, Албании и Финляндии Винисиус получил бы «Золотой мяч». Кроме всего прочего, эти страны не отдали Винисиусу ни одного очка. Ни одного!

По крайней мере, финн ушел [из жюри]. Благодарю его за это», – сказал Перес смеясь.

Родри в минувшем сезоне стал чемпионом Англии и Европы. Он был признан лучшим игроком Евро.

Винисиус в этом году выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Он был призинан лучшим игроком ЛЧ сезона-2023/24.

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