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    • Президент «Реала» раскритиковал систему голосования за «Золотой мяч»

    Президент «Реала» раскритиковал систему голосования за «Золотой мяч»

    Президент «Реала» Флорентино Перес, выступая на генеральной ассамблее клуба, выразил недовольство системой голосования «Золотого мяча».

    В этом году вингер мадридцев и сборной Бразилии Винисиус занял в нем второе место, а приз достался хавбеку «Манчестер Сити» и команды Испании Родри.

    «Вам стоит спросить у организаторов, каковы критерии, но очевидно, что они могут делать все что захотят без каких-либо последствий. Я бы спросил у France Football и L’Équipe – есть ли смысл сейчас присоединяться к УЕФА. «Золотой мяч» должен быть независимым трофеем, за который должны голосовать признанные люди.

    Некоторые вещи удивляют – например, заявление УЕФА. Они говорят, что их участие никак не повлияло на систему голосования...

    Черт возьми. Вот что я вам скажу: они изменили систему голосования – вместо 5 игроков можно было выбрать 10, – а также [увеличили] количество очков с 6 до 15.

    Удивительно, что, хотя футбол – это глобальное явление, журналисты из стран с большим населением вроде Индии не голосуют, а у других стран с населением менее миллиона [есть право голоса]. К тому же их никто не знает!

    Без Намибии, Уганды, Албании и Финляндии Винисиус получил бы «Золотой мяч». Кроме всего прочего, эти страны не отдали Винисиусу ни одного очка. Ни одного!

    По крайней мере, финн ушел [из жюри]. Благодарю его за это», – сказал Перес смеясь.

    • Родри в минувшем сезоне стал чемпионом Англии и Европы. Он был признан лучшим игроком Евро.
    • Винисиус в этом году выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Он был призинан лучшим игроком ЛЧ сезона-2023/24.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: As

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    Сегодня, 16:35
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    Комментарии (1)
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    Питерский князь
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    Я с ним согласен. Если бы не эти журналисты, то в этом году золотой мяч должен достаться Угальде, с его покером. :))))
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