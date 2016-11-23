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    Депай может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Спартак»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай может продолжить карьеру в России. 22-летний игрок попал в сферу интересов «Спартака», который хочет взять форварда в аренду этой зимой.

    Сообщается, что в предполагаемую сделку может быть включен пункт о праве первоочередного выкупа футболиста красно-белыми. Также отмечается, что московский клуб рассматривал кандидатуру голландца еще в летнее трансферное окно.

    В нынешнем сезоне чемпионата Англии Депай провел лишь четыре матча, не сумев отметиться результативными действиями.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.11.2016 17:20
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +119

      saha100 31 июля 2021, 22:42

      Не перейдет

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 25 ноября 2016, 18:57

      когдато Динамо скупило португальцев............... теперь Спартак хочет скупить Голландию?)))....

      0
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 24 ноября 2016, 08:38

      Талант пропадает, срочно надо уходить, но не в Спартак, туда он не пойдет,

      -1
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 23 ноября 2016, 22:09

      Друзья!!!говориться об аренде и кроме Спартака ни кто не заинтересован.каждый сидячий игрок желает играть.в Спартаке ему дадут 100% времени,а потом в европу вернется легко.вы вечно льете всех говном,зачем?

      6
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Gazelvagen877 24 ноября 2016, 14:24

      Я бы тоже его хотел видеть в Спартаке и отчасти с тобой согласен, но!!! У него зп 5 лямов в год, как ты думаешь Спартак будет брать на себя бремя, выплачивать даже хотя бы 80% этой зп? Я думаю что нет. А в других случаях МЮ найдёт того, кто сможет все 100% зп игрока платить за арендный период.

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 ноября 2016, 19:33

      Ахаха) Ну это уже слишком, у кого-то явно больная фантазия... и этот кто-то добрался до возможности постить нвоости на портале...

      -3
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      Рейтинг: -44

      иван маташов 23 ноября 2016, 19:03

      а может к нам в ФК"КОЛОМНА"

      3
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 23 ноября 2016, 18:38

      Зачем снова ,задорого, брать игрока с лавочки?
      Это он в Голландии Депаем был!

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      Рейтинг: +1309

      Manilov > ribavadim 23 ноября 2016, 18:52

      Помнится Динамо играло с ПСВ, когда там Депай был. И ПСВ проиграл...
      Спартаку вообще нужен игрок, который проигрывал Динамо?!

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 23 ноября 2016, 18:25

      Антоха, давай уговаривай друга)

      1
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      Рейтинг: +33557

      oyabun 23 ноября 2016, 18:20

      Да как бы не оказалось по итогам как в той поговорке "Замах на рубль, удар на копейку"

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 23 ноября 2016, 18:15

      Что-то Спартак уж слишком активен на рынке трансферных слухов. А когда продавать то начнут. Вот три вратаря уже есть, Песьяков явно лишний. Теперь замахнулись на Смолова и Депая, тогда на кой чёрт Мегальрехо и Зе Луиш?

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Фан666 23 ноября 2016, 18:24

      Зе Луиш!?? Ты игры Спартака видел вообще?)

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > VVM1964 23 ноября 2016, 18:57

      Ну а зачем тогда Смолов или Депай или вообще хоть кто-то

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > sv1969 23 ноября 2016, 21:05

      А как ты думаешь, если купить Смолова миллионов за 20, кто будет на банке сидеть? Смолов или Зе Луиш иил может быть Промес? Если такие бабки отгрузят за игрока и посадят на банку, ну тупость тогда очередная

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > sv1969 23 ноября 2016, 21:07

      Или Депая типа взять хотят, чтобы он банку полировал, проще Зе Луиша усадить. В России всегда мало кого интересовало кто лучше кого играет в данный момент.

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