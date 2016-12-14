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    Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» прибыл на переговоры с «Зенитом»

    Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Эрнани прибыл во вторник на переговоры в Санкт-Петербург. 22-летний футболист может стать новичком «Зенита» уж в ближайшее время. Трансфер оценивается в 8 миллионов евро. Зарабатывать он будет 500 тысяч евро в год.

    «Сейчас мы ведем переговоры с «Зенитом». Но пока я не могу сказать, когда и чем они закончатся», – приводит слова президента команды Луиса Саллима Эмеда издание Gazeta do Povo.

    Ранее «Фиорентина» и «Монако» не смогли договориться о сумме трансфера Эрнани.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.12.2016 11:17
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 14 декабря 2016, 19:11

      Зарплата в 8 раз меньше чем у Кокорина !
      Этого паренька надо за Сборную России заиграть поскорее, похоже он в футбол играет из-за любви к футболу, а не к деньгам !

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 14 декабря 2016, 14:48

      Начались трансферные новости. С учётом статистики, а также и информации по всем источникам однозначное усиление. А то что фиалок и монегасков смогли обойти означает, что те всё-таки рассчитывали дешевле его купить и пошли дальше исследовать рынок. Да и забивной опорник многим нужен. В Спартаке есть Глушаков, в Зените будет это дарование из Бразилии.

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 14 декабря 2016, 13:40

      Понеслась)))Цыганенок из зенита сделает нормальную, черную команду)

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Тraumtanzеr 14 декабря 2016, 19:09

      Цыганенку 70 лет уже набежало так-то )

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Обер-КанцлерЪ 15 декабря 2016, 01:40

      И что?Думаешь он с возрастом разлюбил бразильцев?

      0
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      Рейтинг: +24

      nomer10 14 декабря 2016, 13:25

      В группе вк сделали нарезку про него, и я думаю он неплохо войдет в состав. Вместе с Жулиано и Маком будет красиво)

      4
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      Рейтинг: +800

      forward33 14 декабря 2016, 12:00

      Первый бразилец пошёл)))

      0
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      Рейтинг: +32

      bacardi023 > forward33 14 декабря 2016, 13:55

      Второй, первый жулиано

      2
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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 14 декабря 2016, 11:53

      видимо Мистер знает несколько больше чем общественность.В 22 года он должен был мелькать,что-то должно быть о нём,а так не видео нарезок не глянуть,что за фрукт.Вроде для опорника достаточно забивной,если верить статистике.Хотя по чемпионату Бразилии трудно судить о истинном уровне,видели тому много примеров.

      1
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 14 декабря 2016, 11:44

      Народ с нового года тарифы на газ прибавятся, надо трансферы Зенита отбивать,)

      2
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      Рейтинг: +42

      alboro 14 декабря 2016, 11:40

      У мистера чуйка на бразильцев

      2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 14 декабря 2016, 11:35

      Дайте ему 4 ляма в год как Кокорину.

      -1
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 14 декабря 2016, 11:24

      Что такое 8 лямов? Для "народного достояния" это копейки.

      1
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