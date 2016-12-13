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  • Легионеры «Краснодара» хотят в сборную России. «Бенфика» интересуется Азмуном. Дайджест событий дня

Легионеры «Краснодара» хотят в сборную России. «Бенфика» интересуется Азмуном. Дайджест событий дня

Вандерсон, Жоаозиньо и Ари хотят играть за сборную России

Футболисты «Краснодара» Вандерсон, Жоаозиньо и Ари намерены выступать за сборную России. Об этом сообщил бывший главный тренер «быков» Олег Кононов. «Вандерсон, Ари, Жоаозиньо хотят играть за сборную России. Они всячески поддерживают эту идею и контакт между собой. Лично я был свидетелем разговора, в котором они обсуждали такую возможность. Они уверены, что не слабее российских футболистов. Но при всем моем уважении к ним, в таких ситуациях нужно отдавать предпочтения своим футболистам», – сказал Кононов.

Черышев может покинуть «Вильярреал»

«Вильярреал» рассматривает вариант с продажей хавбека Дениса Черышева. В текущем сезоне россиянин принял участие лишь в восьми матчах Примеры, не совершив ни единого результативного действия. Сообщается, что 25-летний игрок может продолжить карьеру в «Депортиво». Черышев перешел в «Вильярреал» летом нынешнего года, заключив соглашение сроком на пять лет. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

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Селюк: «Переговоры по Траоре с одним из европейских клубов находятся в завершающей стадии»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, сообщил, что его клиент находится в одном шаге от перехода в один из европейских клубов нынешней зимой. «К Траоре проявляют интерес клубы ведущих европейских чемпионатов. Переговоры находятся на завершающей стадии. Думаю, что в течение недели наступит ясность. Практически все бумаги готовы», – сказал Селюк.

«Саутгемптон» включился в борьбу за Дзагоева

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев зимой может перейти в другой клуб. В гонку за футболиста сборной России включился «Саутгемптон». Также сообщается об интересе «Суонси» и «Эвертона». Напомним, ранее появилась информация, что хавбеком армейского клуба интересуются «Вест Хэм», «Рома» и дортмундская «Боруссия». Отмечается, что сам игрок заинтересован в переходе в АПЛ. Контракт Дзагоева с ЦСКА рассчитан до лета 2019 года.

«Бенфика» заинтересована в приобретении Азмуна

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун может оказаться в чемпионате Португалии, где к нему предметный интерес проявляет «Бенфика». 21-летний игрок может обойтись «орлам» в 7 миллионов евро. В нынешнем розыгрыше РФПЛ Азмун принял участие в 14-ти встречах, записав в свой актив два гола. В Лиге чемпионов Азмун забивал в ворота «Баварии» и «Атлетико».

«Спартак» получил отказ от «Торино» на предложение по Льяичу

«Торино» отверг предложение «Спартака» по трансферу нападающего итальянского клуба Адема Льяича. Сообщается, что туринский клуб заявил, что футболист не продается ни за какие деньги. В текущем сезоне на счету 25-летнего серба 14 матчей и семь голов.

Клуб из Китая предлагал Фабрегасу контракт с зарплатой более 30 миллионов в год

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас отказался продолжать карьеру в Китае. Сообщается, что в услугах 29-летнего игрока был заинтересован клуб, который готов был платить испанцу 31 миллион евро в год. Хавбек дал понять, что хочет и дальше выступать на более высоком уровне. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Фабрегас провел лишь шесть матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

Голкипера «Шапекоэнсе», погибшего в катастрофе, признали игроком года в Бразилии

Голкипер «Шапекоэнсе» Маркос Данило, погибший в авиакатастрофе в Колумбии, удостоен награды лучшему игроку года в Бразилии. За стража ворот проголосовало 48% болельщиков. Приз был вручен матери футболиста Илаидес Падилье. «Во имя «Шапекоэнсе» я хочу поблагодарить всех за вашу любовь и прошу вас о молитве. Пусть будущие воины, которые придут в «Шапекоэнсе», будут такими же, как и те, кто покинул его», – сказала Падилья. Напомним, самолет с «Шапекоэнсе» на борту разбился неподалеку от колумбийского города Медельин 29 ноября. Из 81-го пассажира, находившегося на борту, выжили лишь пятеро.

Майки, баннеры, деньги, скорбь. Как в мире оплакивают погибшую команду «Шапекоэнсе»

Россия. Премьер-лига Европа Краснодар Россия Вильярреал ЦСКА Саутгемптон Бенфика Спартак Торино Шапекоэнсе Челси Фабрегас Сеск Дзагоев Алан Жоаозиньо Траоре Ласина Льяич Адем Черышев Денис Вандерсон Азмун Сердар
Комментарии (3)
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alex1004
1481690457
"Вандерсон, Жоаозиньо и Ари хотят играть за сборную России. Они уверены, что не слабее российских футболистов." Чтобы брать легионеров в сборную, они должны быть на голову сильнее своих, а не тех кто не слабее...
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TUMS
1481697389
Что-то Черышева из клуба в клуб продают. Как бы не случилось, что окажется в каком нибудь клубе 3-й лиги.
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лёха72
1481721955
не они ни сильней на голову.на фига тогда
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