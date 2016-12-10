Как русские живут и отдыхают в Европе

Жаль, что Черышев перестал играть в основе.
Корян фотографируется с партнерами по команде. Аршака все чаще привлекают к играм за основу.
Алан Гатагов вспоминает, как выступал за «Локомотив».
Вот так экзотически Алан отдыхает.
Стильный Нойштедтер.
А это уже Роман на футбольном поле.
Веселый Черышев на тренировке. Сейчас Денис больше восстанавливается от травм и тренируется, чем играет.
Иногда, правда, получается радоваться и на поле.
Мещанинов почувствовал себя королем.
Иногда он может позволить себе просто сходить в клуб.
Вот так Артем развлекается, играя с собакой.
Ходжаниязов хорошо чувствует себя рядом с фанатами.
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