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    Русские и тут Все блоги -

    Как русские живут и отдыхают в Европе

    10 декабря 2016
    Нойштедтер превращается в стильного парня. Мещанинов осваивается на троне. Ходжаниязов восхищается болельщиками. Блог «Русские и тут» показывает, как русские привыкают к Европе.

    Корян фотографируется с партнерами по команде. Аршака все чаще привлекают к играм за основу.

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    Алан Гатагов вспоминает, как выступал за «Локомотив».

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    Вот так экзотически Алан отдыхает.

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    Стильный Нойштедтер.

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    А это уже Роман на футбольном поле.

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    Веселый Черышев на тренировке. Сейчас Денис больше восстанавливается от травм и тренируется, чем играет.

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    Иногда, правда, получается радоваться и на поле.

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    Мещанинов почувствовал себя королем.

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    Иногда он может позволить себе просто сходить в клуб.

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    Вот так Артем развлекается, играя с собакой.

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    Ходжаниязов хорошо чувствует себя рядом с фанатами.

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    Первый гол Базелюка и эмоции Сердерова. Как русские выступают в Европе

    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
    Комментарии3
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      Рейтинг: +800

      forward33 13 декабря 2016, 14:37

      Жаль, что Черышев перестал играть в основе.

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      Рейтинг: -30

      FatalMix 11 декабря 2016, 01:00

      русский ходжаниязов, как там имя - бумулутдин или как то так, настоящий гусский, как в принципе и гатагов с нойштедтером

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      Рейтинг: +272

      luke-c1 10 декабря 2016, 18:48

      Нойштедтер отвратительно выглядит)

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