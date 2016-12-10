Как русские живут и отдыхают в Европе

Нойштедтер превращается в стильного парня. Мещанинов осваивается на троне. Ходжаниязов восхищается болельщиками. Блог «Русские и тут» показывает, как русские привыкают к Европе.

Корян фотографируется с партнерами по команде. Аршака все чаще привлекают к играм за основу.

text Ноя 13 2016 в 10:34 PST

Алан Гатагов вспоминает, как выступал за «Локомотив».

text Дек 8 2016 в 4:42 PST

Вот так экзотически Алан отдыхает.

text Ноя 26 2016 в 4:53 PST

Стильный Нойштедтер.

text Ноя 28 2016 в 3:00 PST

text Ноя 22 2016 в 8:31 PST

А это уже Роман на футбольном поле.

text Дек 8 2016 в 1:59 PST

Веселый Черышев на тренировке. Сейчас Денис больше восстанавливается от травм и тренируется, чем играет.

text Ноя 14 2016 в 9:09 PST

Иногда, правда, получается радоваться и на поле.

text Ноя 25 2016 в 1:56 PST

Мещанинов почувствовал себя королем.

text Дек 5 2016 в 7:15 PST

Иногда он может позволить себе просто сходить в клуб.

text Дек 3 2016 в 1:30 PST

Вот так Артем развлекается, играя с собакой.

text Дек 7 2016 в 9:56 PST

Ходжаниязов хорошо чувствует себя рядом с фанатами.

text Ноя 25 2016 в 2:27 PST

Первый гол Базелюка и эмоции Сердерова. Как русские выступают в Европе