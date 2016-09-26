Кокорина снова не позвали в сборную России. «Матч ТВ» цензурирует комментаторов. Дайджест событий дня

«Рубин» выиграл, «Локо» покатился вниз

В заключительных матчах восьмого тура РФПЛ «Рубин» обыграл «Томь» со счетом 2:1 благодаря голам Жонатаса и Камболова (у томичей отличился Враньеш), а «Амкар» и «Крылья Советов» сыграли вничью 0:0. Таким образом, пермяки упустили шанс потеснить с третьей строчки «Зенит», а казанцы обогнали «Локомотив», который скатился на 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата.

Супергол Камболова отправил «Локомотив» в зону стыков. Ключевые моменты 8 тура РФПЛ

Кэхилл и Иванович могут покинуть «Челси»

«Челси» может расстаться с Гари Кэхиллом и Браниславом Ивановичем из-за недовольства их игрой главным тренером лондонского клуба Антонио Конте. Итальянцу больше нравится вариант с дуэтом центральных защитников в лице Джона Терри и Курта Зума. Кроме того, «Челси» может приобрести в зимнее трансферное окно еще одного игрока в линию обороны. В сферу интересов клуба попали Майкл Кин из «Бернли», а также Бен Гибсон, выступающий за «Мидлсбро».

Ди Мария может вернуться в АПЛ

Еще одна трансферная цель «Челси» – полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария, покупка которого также входит в планы главного тренера синих Антонио Конте. Тем более что сам аргентинец уже не так комфортно чувствует себя в команде под руководством Унаи Эмери и непрочь снова поиграть в чемпионате Англии.

Краснодар не увидит Балотелли?

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли жалуется на травму паха. Из-за этого под вопросом его участие в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против «Краснодара». «У Марио Балотелли была боль в паху, поэтому было рискованно выпускать его на игру в воскресенье. Посмотрим за его состоянием в ближайшие дни», – сказал главный тренер французской команды Люсьен Фавр. Матч «Краснодар» – «Ницца» запланирован на четверг, 29 сентября.

Тайна «Краснодара»: как прогресс команды неожиданно привел к уходу Кононова

Черчесов вызвал троих новичков в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал в команду 23 футболиста на товарищеский матч с Коста-Рикой, который состоится 9 октября. Состав претерпел всего три изменения по сравнению с заявкой месячной давности – в основную команду официально вызваны Смольников, Кутепов и Ерохин. Кокорина с Мамаевым и Денисовым в полном списке нет.

Второй список Черчесова: новичков трое, а «Зенит» – снова базовый клуб сборной России

«Матч ТВ» запретит комментаторам использовать речевые штампы

Интересно, как в этой ситуации будут чувствовать себя многие комментаторы канала, которые не могут обойтись без заезженных фраз. Сообщается, что редакция разослала ведущим и комментаторам письмо со списком слов и выражений, которые нельзя будет использовать в эфире. Теперь «ваши покорные слуги» не смогут сказать, что матч был «валидольным», «за шесть очков» и «от ножа», а «массированные» атаки шли «на встречных курсах». Рекомендации и правда очень даже полезные и весьма интересные.

Роуз, Дайер и Кейн – вне заявки на игру с ЦСКА

«Тоттенхэм» перед матчем второго тура группового раунда Лиги чемпионов с ЦСКА лишился сразу пятерых футболистов. В их числе: защитник Дэнни Роуз, хавбеки Эрик Дайер, Мусса Дембеле, Мусса Сиссоко и нападающий Гарри Кейн. Главный тренер лондонского клуба Маурисио Покеттино отметил, что все эти футболисты не смогут сыграть из-за повреждений.

Представители «Тоттенхэма» боятся лететь в Москву

Англичане запуганы страшными российскими фанатами и боятся провокаций на матче с ЦСКА. Памятуя о множестве стычек между болельщиками Англии и России в Марселе, фанаты «Тоттенхэма» не планируют посещать Москву в массовом количестве. Тренерский штаб с игроками решил прилететь сегодня, хотя изначально вылет числился в планах на воскресенье. Матч ЦСКА – «Тоттенхэм» начнется 27 сентября в 21:45 по Москве.