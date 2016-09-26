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    «Матч ТВ» введет цензуру для комментаторов

    Канал «Матч ТВ» намерен запретить своим комментаторам использовать в эфире речевые штампы.

    Сообщается, что редакция канала разослала ведущим и комментаторам письмо со списком слов и выражений, использование которых в эфире недопустимо.

    «Эфирный русский язык должен быть современным, грамотным и лишенным штампов. Пожалуйста, уделяйте внимание предлогам после глаголов, формам прилагательных и существительных. Если есть сомнения, консультируйтесь со справкой gramota.ru. Если вам не нравится консультироваться с порталом, читайте книги.

    Собеседников в эфире нужно называть на Вы. Обращение – девочки, девчата, девчонки – не допустимо. Оно допустимо, если кто-то из ведущих рос или воспитывался вместе со спортсменками. Или является одним из их старших родственников», – сказано в письме.

    Источник сообщает, что сотрудникам «Матч ТВ» рекомендовано не употреблять такие выражения, как «валидольный матч», «ваш покорный слуга», «голевое пиршество», «доброго времени суток», «пальма первенства», «зенит славы», «львиная доля», «массированная атака», «матч за шесть очков», «игра от ножа», «попустительство защитников», «поставить голы/передачи на конвейер», «на встречных курсах», «стойка/каркас ворот» и многие другие.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    26.09.2016 19:26
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    Комментарии37
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 2 октября 2016, 14:51

      дЫбылы... а что фразами "стойка/каркас ворот, ваш покорный слуга, девочки, девчата, девчонки" кого то оскорбили или что!??!!?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +93

      barbardir 27 сентября 2016, 14:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Наконец-то футбол можно будет смотреть без этих орущих дебилов. Матч ТВ впереди планеты всей!

      -6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      Nagay 27 сентября 2016, 10:48

      что за идиотизм?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 27 сентября 2016, 10:27

      матч ваще гонит))

      2
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 27 сентября 2016, 09:22

      бредятина, можно отключать звук..

      0
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      Рейтинг: +69

      Tekken3 27 сентября 2016, 07:31

      Правильное решение. Для людей, которые часто смотрят футбол эти штампы просто режут мозг.

      0
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      Рейтинг: +1811

      gor77 27 сентября 2016, 03:44

      С точки зрения телевизионного редактора, то вполне нормальная реакция. Ведь профессия телекомментатора очень и очень сложная. Особенно для некоторых. Вы только попробуйте 2 часа говорить. И говорить без пауз! Это же шоу!!! Собственно, комментатор должен комментировать матч, а не говорить о своих познаниях в истории, тактике и прочих не всегда нужных моментах, связанных с конкретным футбольным матчем. Ведь большинство болельщиков смотрят футбол по ТВ или в интернете. Ну, а то, что некоторые комментаторы вообще открыто выражают свои привязанности к тому или иному клубу, точнее практически 85% болеют за один известный клуб, это вообще с профессиональной точки зрения недопустимо.
      Одна лишь фраза тов. Черданцева чего стОит из последнего тура: "гол. Да, это гол. Гости забили, надо же кричать. ГОООООООООЛЛЛ!!"
      Даже Н. Н. Озеров никогда не позволял себе в повторах и штампах. А вот его крылатыми фразами и сегодня пользуются!!!
      Надеюсь, что введения некоторых ограничений - это не цензура. А наоборот, возвращение к нормальному комментированию футбольно, хоккейного, тенисного и т. д. матчей!!!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 27 сентября 2016, 02:07

      Бред....Посадите тогда у монитора робота и пусть шпарит по написанному тексту, так и на зарплате комментаторов экономия будет...

      1
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      Рейтинг: +62

      ivan941 27 сентября 2016, 01:53

      Канделаки пи.дуй с Матч ТВ

      3
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      Рейтинг: +62

      ivan941 27 сентября 2016, 01:53

      а что еще от шалавы ждать

      2
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