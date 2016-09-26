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    Дзюба, Васин и Могилевец вызваны в сборную России, Кокорин – нет

    Наставник сборной России Станислав Черчесов огласил список из 23-х футболистов, приглашенных для подготовки к товарищеской встрече с Коста-Рикой девятого октября. Впервые при новом главном тренере в расположение национальной команды прибудет нападающий «Зенита» Артем Дзюба, не имевший возможности принять участие в играх с Ганой и Турцией по причине повреждения. А вот партнер Дзюбы по петербургскому клубу Александр Кокорин снова остался без внимания со стороны тренерского штаба. Кроме того, к работе на учебно-тренировочном сборе будут привлечены еще двое игроков – защитник «Уфы» Виктор Васин и хавбек «Зенита» Павел Могилевец.

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Сослан Джанаев («Ростов»), Станислав Крицюк («Краснодар»).

    Защитники: Василий Березуцкий (ЦСКА), Юрий Жирков, Иван Новосельцев, Игорь Смольников (все – «Зенит»), Федор Кудряшов, («Ростов»), Илья Кутепов («Спартак»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Локомотив»).

    Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Роман Зобнин («Спартак»), Магомед Оздоев («Рубин»), Алексей Миранчук, Александр Самедов (оба – «Локомотив»), Олег Шатов («Зенит»).

    Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Федор Смолов («Краснодар»).

    Источник: РФС

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    26.09.2016 12:51
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 27 сентября 2016, 18:21

      Могилевец? Полнейшая АМЕБА! На поле просто "мертвый"...

      0
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 26 сентября 2016, 19:02

      ПО АКИНФЕВУ В ТОЧКУ

      0
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      Рейтинг: +13

      rnm 26 сентября 2016, 17:45

      зачем нужны игроки которые не часто играют за клуб, есть и посильнее их

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 26 сентября 2016, 17:27

      А вот то что нет Денисова и Кокорина прям радует. Не надо скандалистов в сборной. Пусть игрой доказывают свою возможность играть за страну, а не только интервью или бурной личной жизнью.

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 26 сентября 2016, 17:25

      Могиливец нужен, так как в Зените снова деградирует, хоть тут поиграет. Васин спорно, но блин тут только игроки ЦСКА да Спартака на молодых в обороне рассматриваются обычно, так что всё понятно.

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 26 сентября 2016, 17:24

      Нормальный состав. Вратарей и правда можно было бы поменять, но может тут будет шанс у Джанаева. А Беленов и Лунёв могут на матчи зимой поехать - там не собирается Саламыч брать игроков с еврокубковых команд - Зенита, ЦСКА, Ростова, Зенита и Краснодара, так что как раз у них и будет шанс. Ещё и Гиля может подтянется.

      0
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 26 сентября 2016, 16:18

      А где Черышев??? Подбор игроков слабоват, зачем вызывать деревянного Васина и Могилевца сыгравшего в сезоне всего 1 матч в кубке?

      -1
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      Рейтинг: +1126

      richi > alexfilatov 26 сентября 2016, 17:23

      Даже в статье написано, что Черышев после травмы. Выходит регулярно но играет понемногу.

      -1
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      Рейтинг: +1381

      marslond 26 сентября 2016, 16:10

      Беленова можно было взять, пенальти отлично тащит.

      2
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      Рейтинг: +14

      Doberman_07 26 сентября 2016, 15:36

      Полоза могли бы тоже вызвать

      1
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      Рейтинг: +14

      SANY/S 26 сентября 2016, 15:31

      могли бы в место акинфеева другого кого нибудь. чё его проверять то

      0
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