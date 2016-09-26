Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Супергол Камболова отправил «Локомотив» в зону стыков. Ключевые моменты 8 тура РФПЛ


    1
    Голосов: 1
    26.09.2016 20:00
    Сегодня заканчивается восьмой тур РФПЛ. «Амкар» в игре против «Крыльев» не смог спихнуть «Зенит» с третьего места. «Рубин» выбираеся из зоны стыков и вытесняет туда «Локомотив». «Бомбардир» внимательно следит за матчами.

    «Рубин» – «Томь» – 2:1 | Видеогалерея

    Под занавес матча фантастический удар удался Камболову!

    Томичи отыгрались сразу после перерыва, Враньеш отличился.

    А Жонатас забил с подачи Бауэра.

    Томичи едва не открыли счет в первом тайме:

    Состав «Рубина» уже известен:

    Томичи тоже опубликовали свой состав:

    «Амкар» – «Крылья Советов» – 0:0 | Видеогалерея

    Любопытные цифры перед матчем

    • «Амкар» выиграл 4 последних домашних матча;
    • «Амкар» не пропустил ни одного гола в 4 последних домашних играх;
    • 9 последних домашних встреч «Амкар» – низовые;
    • Безвыигрышная серия «Крыльев Советов» достигла 10 матчей

    Ну, как оно и ожидалось. Итоговые 0:0.

    Голов нет за 15 минут до конца. Лория опять едва не привез.

    И еще один момент у «Крыльев»!

    Вторую половину Самара начала с упущенного хорошего момента.

    Тайм безголевой. Кто не видел, тот ничего не пропустил.

    Ничего особенного за полтайма. Ну, кроме веселого момента с ошибкой Лории.

    Составы команд:

    С формой определились:

    Twitter Самары тоже не дремлет.

    Сегодня еще один матч, чуть позже. «Рубин» сыграет с «Томью» в Казани.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter «Амкара», Twitter «Крыльев Советов»
    Рейтинг: 1 Голосов: 1
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 27 сентября 2016, 09:04

      Ну,Локо!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3

      lihindic 26 сентября 2016, 19:24

      да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 26 сентября 2016, 18:07

      Жду победы Амкара. От Крыльев сейчас тяжелее не пропустить, чем пропустить. А один или два гола каким-нибудь организует Пермь Великая. Надо возвращаться в тройку лидеров. И Рубину тоже победы и лучше бы ещё и результативной игры, пора новичкам забивать да побольше.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11