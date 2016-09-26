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Главный судья:
Алексей Сухой (Люберцы)
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Амкар-Пермь - Крылья Советов

26.09.2016, Понедельник, 17:00 мск Пермь, стадион Звезда Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 8 тур Амкар-Пермь - Крылья Советов Молодежные команды: 1 - 1
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
17 тур
28 ноября, суббота 15:00 Крылья Советов 0:0 Амкар-Пермь
3 тур
1 августа, суббота 14:00 Амкар-Пермь 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
25 апреля, пятница 19:00 Крылья Советов 2:2 Амкар-Пермь
4 тур
4 августа, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 0:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
8 декабря, суббота 12:00 Амкар-Пермь 0:2 Крылья Советов
5 тур
20 августа, понедельник 18:00 Крылья Советов 0:2 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
39 тур
14 апреля, суббота 18:30 Крылья Советов 2:1 Амкар-Пермь
33 тур
6 марта, вторник 17:00 Амкар-Пермь 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
18 тур
1 августа, понедельник 19:00 Крылья Советов 1:1 Амкар-Пермь
3 тур
2 апреля, суббота 14:00 Амкар-Пермь 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига 2010
21 тур
18 сентября, суббота 15:00 Амкар-Пермь 2:1 Крылья Советов
7 тур
26 апреля, понедельник 19:00 Крылья Советов 1:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2009
16 тур
2 августа, воскресенье 12:45 Амкар-Пермь 2:0 Крылья Советов
2 тур
21 марта, суббота 13:00 Крылья Советов 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2008
22 тур
20 сентября, суббота 16:30 Амкар-Пермь 1:0 Крылья Советов
8 тур
2 мая, пятница 15:00 Крылья Советов 2:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2007
21 тур
18 августа, суббота 16:00 Амкар-Пермь 4:1 Крылья Советов
7 тур
29 апреля, воскресенье 16:00 Крылья Советов 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2006
25 тур
29 октября, воскресенье 00:00 Амкар-Пермь 1:0 Крылья Советов
10 тур
12 июля, среда 00:00 Крылья Советов 6:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2005
28 тур
30 октября, воскресенье 16:00 Крылья Советов 1:0 Амкар-Пермь
13 тур
26 июня, воскресенье 17:00 Амкар-Пермь 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2004
26 тур
16 октября, суббота 00:00 Амкар-Пермь 3:1 Крылья Советов
5 тур
7 апреля, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Амкар-Пермь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +57650

    Chernyi Lis 26 сентября 2016, 18:55

    крылья в 8-м играли? где остальной состав встречи?

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