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Судьи
Главный судья:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Материалы

Рубин - Томь

26.09.2016, Понедельник, 19:30 мск Казань, стадион Ак Барс Банк Арена Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 8 тур Рубин - Томь Молодежные команды: 0 - 3
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
17 тур
23 ноября, суббота 12:30 Томь 0:1 Рубин
9 тур
22 сентября, воскресенье 16:00 Рубин 1:2 Томь
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
26 тур
2 октября, воскресенье 14:00 Томь 0:2 Рубин
11 тур
27 мая, пятница 18:45 Рубин 4:1 Томь
Россия. Премьер-Лига 2010
16 тур
8 августа, воскресенье 20:30 Рубин 2:1 Томь
2 тур
22 марта, понедельник 15:00 Томь 0:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2009
22 тур
20 сентября, воскресенье 11:45 Томь 0:0 Рубин
8 тур
11 мая, понедельник 14:00 Рубин 4:0 Томь
Россия. Премьер-лига 2008
18 тур
15 августа, пятница 16:00 Томь 1:2 Рубин
4 тур
5 апреля, суббота 19:00 Рубин 2:1 Томь
Россия. Премьер-лига 2007
26 тур
7 октября, воскресенье 16:30 Рубин 1:3 Томь
12 тур
9 июня, суббота 15:00 Томь 2:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2006
13 тур
30 июля, воскресенье 00:00 Томь 4:0 Рубин
28 тур
7 июля, пятница 00:00 Рубин 2:0 Томь
Россия. Премьер-лига 2005
25 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Рубин 0:0 Томь
10 тур
28 мая, суббота 16:00 Томь 1:2 Рубин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: -197

    Kuborg_Ua 26 сентября 2016, 21:25

    Я поставил П1

    0
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    Рейтинг: +332

    семечкин 26 сентября 2016, 21:10

    Канунников феерит)))

    0
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    Рейтинг: +321

    Димон Алма-Ата 26 сентября 2016, 20:01

    Ура! Гол! Вперед Рубин!

    -1
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    Рейтинг: +180

    Футурист 26 сентября 2016, 19:49

    Рубину пора начинать набирать очки!

    2
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    Рейтинг: +33

    зуб даю 22 сентября 2016, 17:17

    не казань-арена, а стадион центральный

    1
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