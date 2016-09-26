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  • Семин, Смолов, Лунев и другие герои и антигерои 8-го тура РФПЛ

Семин, Смолов, Лунев и другие герои и антигерои 8-го тура РФПЛ

Герой: Федор Смолов («Краснодар»)

Поскучневший «Краснодар» на своего супербомбардира пока негативно не влияет – единственный момент был у Смолова в гостевом матче с чемпионом России, и он реализовал его на уровне мировых топ-клубов, красиво обыграв Игнашевича и нанеся мощный точный удар по воротам Акинфеева. Смолов сумел сравнять счет после того, как уже на третьей минуте забил Траоре, и с тех пор ЦСКА транжирил моменты, а «Краснодар» больше толком ничего и не создал. Седьмой раз подряд краснодарский клуб отыграл «низовой» выездной матч и снова не смог одержать историческую гостевую победу над армейцами. 1:1 – вполне устраивающий гостей счет, хозяева же после игры были недовольны. Касаемо героя встречи, достоин им был стать и Налдо, если б справился с Траоре в эпизоде с голом.

Вместе с тем, матч хоть и получился боевым, печально было наблюдать за трансформацией «Краснодара» из команды легкой и веселой – в тягучую и нудную. Вдвойне грустно, что уже во втором матче на новеньком стадионе в выходной день фанаты ЦСКА не заполнили арену даже наполовину. В этих двух выводах хотелось бы ошибиться уже в ближайшее время – еврокубки нам в помощь.

Антигерой: Юрий Семин («Локомотив»)

Третье поражение подряд у «Локо» без какой-либо внятной игры. Все свои матчи команда проиграла при новом-старом тренере. Со «Спартаком» моменты если и создавались, то стихийно, больше из-за нервов спартаковских защитников. С «Уфой» и «Ростовом» их не было вообще. Может, кто-то и верит в чудесный рывок «Локомотива» при тренере-легенде, но пока совсем не видно, за счет чего это может произойти, поэтому гораздо более грамотно выстроенный «Ростов» выглядел куда предпочтительнее своего соперника и заслуженно победил благодаря голу бывшего игрока «Локо» – Полоза.

Парадоксально, что еще один антигерой матча – поскользнувшийся во время голевой атаки «Ростова» Неманья Пейчинович – в остальном отыграл очень прилично, он точнее всех отдавал пасы и чаще остальных перехватывал мячи. Очередной матч провалил Самедов, а Чорлуку заменили еще в перерыве. Раньше страшнее соперника чем «Локо» для «Ростова» не было – до 2013 года ростовчане одержали всего одну (!) победу в 39 (!!) матчах, а теперь из последних шести выиграли четыре.

Герой: Андрей Лунев («Уфа»)

Третий матч – третье попадание в сборную тура от «Бомбардира». Новый голкипер «Уфы» пока шикарен во всем, и для своей команды он вытащил уже третий матч против фаворита, сами уфимцы набрали целых семь очков в играх с «Краснодаром», «Локомотивом» и «Спартаком». Лидер же сенсационно проиграл, хотя имел четыре вернейших голевых момента и был вправе рассчитывать хотя бы на один пенальти. Антигероем матча можно было бы объявить Кутепова, который проиграл борьбу Фатаю в эпизоде с голом, но не менее невнятно в том эпизоде сыграл Ребров, не справившийся со слабым ударом с острого угла. По самой «Уфе» особо сказать нечего – добиться победы помогли ультразащитная тактика, 24 фола и удобный судья, забывший показывать карточки.

Второе поражение Карреры за неделю оставило «Спартак» во главе таблицы из-за осечки ЦСКА, но удержаться на первом месте будет сложно – следующий матч красно-белые проведут в Санкт-Петербурге. Впервые за последних семь домашних матчей спартаковцы пропустили гол и потеряли очки, продолжив тем самым серию странных взаимоотношений с «Уфой» – всего четыре заработанных очка за пять матчей. Удивительная статистика, о которой, впрочем, все забудут, если «Спартак» успешно сыграет на выезде с «Зенитом». Между тем, красно-белые проиграли оба матча сразу после известного интервью Аленичева и общего шума в СМИ по поводу «багажа». Что ж, это была ювелирная работа, Дмитрий Анатольевич.

Герой: Александр Беленов («Анжи»)

Минувший тур – исключительно вратарский, хоть всю сборную из голкиперов составляй. Правда, Беленову «Зенит» довольно быстро закинул два гола в начале матча (оба – Дзюба с пасов Шатова). В дальнейшем подопечные Луческу пропустили с пенальти от Бериши и рикошета после выстрела Боли, неожиданно нажив себе проблемы, которые решить не удалось, и вот тут-то первый номер «Анжи» сподобился на очередные чудеса. Не так давно Беленов три тура подряд тащил пенальти, а вчера совершил какой-то немыслимый сэйв после удара Дзюбы и затем еще дважды выручал команду после попыток Хави Гарсии и Маурисио.

«Анжи» забил с пенальти и после рикошета. Это все, что создал соперник», – бушевал Мирча Луческу, и с ним трудно спорить, но отдавать победу в таких матчах претендент на чемпионство не имеет права. Беспроигрышная серия «Зенита» выросла до 13 игр, а «Анжи» уже 14 лет не может обыграть питерцев у себя на поле, но 2:2 хозяевам вполне хватило, а гости будут злиться вплоть до матча с красно-белыми. Странный был «Зенит» на этот раз.

Антигерой: Дмитрий Андреев («Оренбург»)

Вот так, махнул мимо мяча капитан оренбургской команды, и осталась она не то что без первой победы в РФПЛ, а еще и без очков в уральском дерби. И ведь не сказать, что «Урал» серьезно переигрывал «Оренбург», хоть и прибавил во втором тайме, но такие критические ошибки практически регулярно решают исходы матчей, где голы командам даются нереально тяжело (на двоих оба уральских клуба еле-еле «родили» шесть мячей до этого тура). Гол Павлюченко наконец-то прервал десятиматчевую безвыигрышную серию «Урала» на выезде и подвинул команду подальше от зоны стыков, «Оренбург» же пока так и застрял в зоне вылета.

Герой: Евгений Городов («Терек»)

Из восьми сыгранных матчей в шести тульский «Арсенал» голов не забивал. Из последних восьми гостевых встреч в шести грозненский «Терек» голов не забивал. Ясное дело, что и вчера в Туле никто ничего не забил, и опять на первый план вышло мастерство вратарей: голкипера грозненцев Городова, который совершил несколько крутых сэйвов, и его коллеги Левашова, который тоже потрудился на славу. «Арсенал» и «Терек» отыграли бодрый матч, но нулевая ничья вряд ли кого-то из них удовлетворила. Впрочем, подопечные Рашида Рахимова хоть и были фаворитами, но сейчас и отыграть на ноль для них за радость, учитывая, что они – самая пропускающая команда чемпионата. Ну а туляки – самая незабивающая наряду с «Оренбургом».

Антигерой: Георгий Лория («Крылья Советов»)

Сыграл голкипер Самары в матче с «Амкаром» совсем не так, как его коллеги в этом туре. Чудом пермяки не использовали хотя бы один из его ляпов: Лория и обрезался, и ворота открывал, и вылетал из них как на пожар, но игроки пермского клуба усердно били мимо цели. Впрочем, и «Крылья» тоже не использовали свои моменты. В случае победы «Амкар» мог продлить четырехматчевую победную домашнюю серию и вытеснить «Зенит» с третьего места. «Крылья» же надеялись выиграть впервые за 11 матчей. А в итоге – вполне справедливые 0:0.

Герой: Руслан Камболов («Рубин»)

Воспитанник «Локомотива» буквально одним ударом вышиб свой родной клуб в зону стыковых матчей по итогам восьми туров, а казанской команде принес долгожданную победу. Жонатас и Враньеш забили по мячу в матче «Рубин» – «Томь», и ничья в нем вряд ли стала бы сюрпризом, но великолепный выстрел Камболова из-за пределов штрафной поставил не только в этой игре, но и во всем туре жирный восклицательный знак. Это был сумасшедший гол, а три очка заслуженно приписали себе казанцы. По игре между ними большой разницы-то и не было, ведь томичи тоже создавали неплохие моменты. Решить исход матча должен был какой-то феерический удар, что и выполнил Руслан Камболов.

Особенности тура

Конечно, восемь первых команд чемпионата выиграть в туре не могли хотя бы потому, что некоторые играли между собой, но все равно удивительно, что из первой восьмерки победы добился лишь «Ростов». «Спартак» проиграл, «Зенит» оступился в игре с «Анжи», ЦСКА и «Краснодар» разошлись миром, не смогли выиграть и «Терек» с «Амкаром». В общем, все были настроены дружелюбно, красно-белые так вообще сверхгостеприимно, а «Ростов» церемониться не стал. Положение команд в таблице, между тем, немного уплотнилось.

Почему мы ждем следующего тура

Красочные вывески «Зенит» – «Спартак» и «Ростов» – ЦСКА уже заставляют ждать воскресенья с особым нетерпением. Кроме того, «Рубин» попробует выиграть у «Краснодара» впервые за три года, а «Локомотив» постарается набрать первые «осенние» очки, принимая тульский «Арсенал». Неплохой шанс вернуть себе место рядом с зоной еврокубков получит «Анжи», которому играть против главного пока аутсайдера турнира – самарских «Крыльев Советов».

Символическая сборная 8-го тура РФПЛ:

(В скобках – количество попаданий в символическую сборную в нынешнем сезоне)

Результаты 8-го тура:

ЦСКА – «Краснодар» – 1:1

«Ростов» – «Локомотив» – 1:0

«Оренбург» – «Урал» – 0:1

«Арсенал» – «Терек» – 0:0

«Спартак» – «Уфа» – 0:1

«Анжи» – «Зенит» – 2:2

«Амкар» – «Крылья Советов» – 0:0

«Рубин» – «Томь» – 2:1

Расписание 9-го тура:

1 октября (суббота): «Томь» – «Урал», «Крылья Советов» – «Анжи», «Локомотив» – «Арсенал», «Терек» – «Оренбург»

2 октября (воскресенье): «Уфа» – «Амкар», «Зенит» – «Спартак», «Краснодар» – «Рубин», «Ростов» – ЦСКА

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Статистика чемпионата

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Зенит Локомотив ЦСКА Крылья Советов Урал Амкар-Пермь Уфа Ахмат Арсенал Ростов Краснодар Оренбург Томь Рубин Анжи Смолов Федор Камболов Руслан Беленов Александр Городов Евгений Андреев Дмитрий Лунев Андрей Лория Георгий Семин Юрий
Комментарии (15)
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GeorgeXIII
1474932891
Красивый гол Камболова
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343443
1474944087
Красивый гол Камболова
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fantom23
1474944368
Лунев ОЧЕНЬ понравился!Удачи парню!
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rumbinaddd
1474948253
камболов красава
Ответить
BoltCX
1474951105
Спартак как всегда. Опять качели.
Ответить
Касабланка
1474954634
Амкар сыграл очень плохо, играли на ничью, играть на победу даже не пытались
Ответить
Ильгизар И
1474954910
ТУДА-СЮДА
Ответить
pik54
1474962422
Очень рад за Ростов.
Ответить
Тим2015
1474967053
вратари играют , команды спят
Ответить
Даркуш05
1474973756
Промеса за что сюда
Ответить
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