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Почему чемпионат Франции − это тоже круто

Минимум 38 матчей красивого издевательства

Ок, во Франции нет чемпионской интриги. Но это не значит, что голова таблицы мертва. Почему-то «ПСЖ» не дают титул автоматически, заставляя играть все туры − этим надо пользоваться. Обычно в Лиге 1 парижане обкатывают команду в боевых условиях и пользуются комфортом со стороны соперников. То, что убийственно для интриги чемпионата, смотрибельно для зрителя. «ПСЖ» дают играть, и он играет. Согласитесь, иногда смотреть, как одна команда эффектно утрамбовывает в газон другую – странное, но все-таки удовольствие.

Шоковое признание: в уходе Ибры есть плюсы. Без голевой машины и с новым остроумным тренером «ПСЖ» выстраивает более сложную и более гибкую систему. Сезон команда вообще начала без центрфорварда, бросив вперед летучего Бен Арфа. Теперь атака парижан крутится в рандомной траектории полета Ди Марии, Пасторе, Лукаса Моуры и Бен Арфа. А забивает вообще Курзава.

Каждая команда особенная

Вообще каждая.

«Лион» − это энергичный президент, модный стадион, целая академия ядерного потенциала и Александр Лакасетт.

«Монако» − русский владелец, княжеские казино и Фалькао.

«Марсель» − куча проблем, уникальная атмосфера, хрустальный Абу Диаби, который снова играет полные матчи, и Лассана Диарра, который должен «Локомотиву» денег.

«Сент-Этьен» − рекорд по количеству чемпионств и брат Погба в защите.

«Лилль» − вечная строгость в обороне и герой еврофинала португалец Эдер.

«Ницца» − китайско-американские владельцы и интересный тренер из Бундеслиги Люсьен Фавр.

«Ренн» − главный тренер Кристиан Гуркюфф и главная звезда Йоанн Гуркюфф (отец и сын, да).

«Кан» − самый крутой логотип и толпа этнических африканцев в основе.

«Метц» − город на границе с Германией и скачки между дивизионами.

«Монпелье» − безбашенный владелец и классный плеймейкер Рияд Будебуз.

«Нант» − яркая желтая форма и форвард Яссин Бамму, который два года назад продавал форму в магазине «ПСЖ».

«Генгам» − колорит Бретани и семитысячная город-деревня, где народ заполняет 18-тысячный стадион.

«Тулуза» − вагон талантливой молодежи и тренер, который выдал самую мощную мотивацию года.

«Лорьян» − странное прозвище «хеки» (или «мерлузы») и супербомбардир для бедных Бенжамен Муканджо.

«Анже» − наглая команда, которая в прошлом сезоне громко пошумела в таблице, и ее новый форвард Фамара Дьедиу, который забил 21 гол в Лиге 2 в клубе у тренера-женщины.

«Бастия» − бунтарская Корсика и самые опасные фанаты страны.

«Бордо» − старые Жереми Менез и Тулалан и их молодые одноклубники.

«Дижон» − самый маленький стадион лиги и кабовердианец Жулио Тавареш, который до 24 лет гонял мяч в любительском футболе.

«Нанси» − единственный клуб с искусственным газоном и белорусский вратарь Сергей Черник.

Важная памятка: утверждение о том, что Лига 1 это чемпионат одной команды − тупой миф.

Будьте первым, кто узнает о новых звездах

Карим Бензема давно и много забивает за «Реал». Антони Марсьяль становится лучшим бомбардиром «МЮ» в сезоне АПЛ. Эден Азар оккупировал «Челси». Жереми Матье, Самуэль Умтити и Люка Динь будут держать оборону «Барселоны». Франк Рибери − живая легенда «Баварии». А Поль Погба − самый дорогой футболист в истории. У этих и сотен других примеров есть важное общее: все они начинали в чемпионате Франции.

Лига 1 давно стала идеальной площадкой перед топ-клубами или лучшими лигами. Здесь сложный футбол, отличная школа и серьезный опыт. Новички приезжают оттуда готовыми и закаленными. В каждом клубе АПЛ есть свои парни из Лиги 1, которые и делают шоу в самом дорогом чемпионате планеты. Следите за французами сегодня, чтобы знать о них все, когда они перейдут в ваш любимый клуб завтра. Чтобы не быть как тот комментатор, который перепутал нового Дрогба Миши Батшуайи с его одноклубником Чалобой.

Пацаны, на которых надо смотреть особенно внимательно: Килиан Мбаппе и Бернарду Силва («Монако»), Венсан Козьелло («Ницца»), Корентен Толиссо, Набиль Фекир и Максвелл Корне («Лион»), Альбан Лафон («Тулуза»), Малком, Адам Уна и Жером Приор («Бордо»).

Много сочных голов

Вот такой:

Такой:

Даже такой:

А еще такой и вот такой.

Топ, но не попса

«Барса» против «Реала», Месси против Роналду, Моуринью против Венгера, «Бавария» против всех − иногда от всего этого устаешь. Хочется чего-то нового: интересного, но не затасканного сотнями СМИ. Лига 1 − идеальный вариант. Там полно ярких игроков, любопытных клубов, красивых комбинаций, и все это еще не стало душным мейнстримом. Включайте чемпионат Франции и пробуйте сами. Allez.

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Франция. Лига 1 Франция ПСЖ Лион Марсель Тулуза Монако Лилль Ренн Сент-Этьен Нанси Ницца Бордо Монпелье Диаби Абу Гуркюфф Йоанн Бензема Карим Диарра Лассана Ибрагимович Златан Ди Мария Анхель Азар Эден Фалькао Радамель Ляказетт Александр Погба Поль
Комментарии (6)
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Marvianu
1471591421
я так даже чемпионат Азербайджана расписать могу. Сути это не меняет, Лига 1 - дно
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Sylpheed
1471591617
Да, согласен, есть на кого посмотреть
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SanekGol
1471599999
Хорошая реклама Лиги 1
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Valeron 2705
1471604062
Хорошая статья.
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BellatrixBlack
1471830480
Спасибо, статья топовая, а то достали уже Л1 засирать)))
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Korp
1621688502
Сейчас там в первых дивизионах, всё хорошо.
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