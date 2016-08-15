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    Поступок дня. Футболисты «Ниццы» и «Ренна» почтили память жертв теракта


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    Голосов: 1
    15.08.2016 15:20
    В матче «Ниццы» и «Ренна» (1:0) футболисты вспомнили жертв июльского теракта, попутно собрав деньги для семей погибших. «Бомбардир» показывает и рассказывает все об этом добром жесте.

    Июльский теракт, когда грузовик въехал в толпу людей в Ницце, унес жизни 85 человек. Еще около 30 продолжают и сейчас оставаться в больницах, хотя с момента трагедии прошел целый месяц. Футболисты стартовавшего на этом фоне футбольного чемпионата Франции не могли остаться в стороне. Игрокам «Ниццы» предстоял домашний матч с «Ренном», перед которым была проведена настоящая памятная церемония.

    Обе команды вышли на игру в белых футболках, на которых в виде сердец были написаны имена погибших в тот день людей. Во Франции белый цвет означает траур. 85 белых шаров перед началом встречи были выпущены в небо, пока диктор зачитывал фамилии. Болельщики спели национальный гимн Ниццы, а первый удар по мячу нанесли два человека, пытавшихся в тот злополучный день остановить грузовик. Трибуны тоже окрасились в белый цвет.

    После матча состоялся аукцион, где памятные майки были проданы. Все вырученные деньги направлены семьям людей, погибших на набережной в Ницце.

    «Ужасно просыпаться под такие новости». Реакция футболистов на трагедию в Ницце

    Даже программки к матчу были выполнены в особом стиле.

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    Примечательно, что футболисты «Ниццы» смогли победить «Ренн» с минимальным счетом 1:0.

    Поддержку оказали и в других городах. Например, в Нанси. Здесь перед матчем с «Лионом» была устроена минута молчания. Трагедия сплотила Францию, а футбол стал проводником в жизнь идеи о том, что в этом мире осталось еще немало хорошего.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Ницца», ФК «Ренн», Instagram
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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