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Стала известна дата возможного дебюта Хвичи за «ПСЖ»

Новичок «ПСЖ» Хвича Кварацхелия может сыграть в ближайшем матче.

Сегодня в 23:05 мск парижане примут «Реймс» в 19-м туре Лиги 1.

Грузинский вингер попал в заявку на эту встречу, то есть его дебют возможен уже через несколько часов.

  • «ПСЖ» купил Кварацхелию у «Наполи» за 70 млн евро.
  • За 2,5 сезона в составе неаполитанцев он забил 30 голов и сделал 29 ассистов в 107 матчах.
  • Хвича поиграл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив». Оба клуба заработают на трансфере.
  • Сообщалось, что ему будут платить во Франции 9+2 млн евро в год.

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Источник: сайт «ПСЖ»

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