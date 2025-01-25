Стала известна дата возможного дебюта Хвичи за «ПСЖ»

Новичок «ПСЖ» Хвича Кварацхелия может сыграть в ближайшем матче.

Сегодня в 23:05 мск парижане примут «Реймс» в 19-м туре Лиги 1.

Грузинский вингер попал в заявку на эту встречу, то есть его дебют возможен уже через несколько часов.