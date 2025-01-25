Стала известна дата возможного дебюта Хвичи за «ПСЖ»

Новичок «ПСЖ» Хвича Кварацхелия может сыграть в ближайшем матче.
Сегодня в 23:05 мск парижане примут «Реймс» в 19-м туре Лиги 1.
Грузинский вингер попал в заявку на эту встречу, то есть его дебют возможен уже через несколько часов.
- «ПСЖ» купил Кварацхелию у «Наполи» за 70 млн евро.
- За 2,5 сезона в составе неаполитанцев он забил 30 голов и сделал 29 ассистов в 107 матчах.
- Хвича поиграл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив». Оба клуба заработают на трансфере.
- Сообщалось, что ему будут платить во Франции 9+2 млн евро в год.