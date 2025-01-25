Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Доннарумма на грани ухода из «ПСЖ» – клуб намерен урезать его зарплату

Доннарумма на грани ухода из «ПСЖ» – клуб намерен урезать его зарплату

Джанлуиджи Доннарумма не может договориться с «ПСЖ» о продлении контракта.

Действующее соглашение с итальянским вратарем истекает 30 июня 2026 года.

Сторонам не удается найти компромисс по поводу размера зарплаты, которая сейчас составляет 11 миллионов евро в год.

Доннарумма требует увеличения оклада до 12 миллионов, а «ПСЖ» предлагает только 8 миллионов + бонусы.

  • Голкипер может уйти в «Интер» или «Баварию».
  • Доннарумма – конкурент российского вратаря Матвея Сафонова.
  • В этом сезоне он пропустил 19 голов в 20 матчах.

Новости по теме
Сафонову поставили оценку за первые полгода в «ПСЖ» 1
«ПСЖ» хочет подписать нового вратаря 1
Доннарумма высказался о конкуренции с Сафоновым в «ПСЖ» 9
Источник: сайт журналиста Альфредо Педуллы

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:00
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тинез Розоп
1737803572
Армянская мафия свои шампуры запустила в действие…
Ответить
FWSPM
1737805212
В матюха за 4,5 готов попу рвать...зачем вобще этот доннарума? дайте пацану с алиментами расчитаться наконец))
Ответить
АлексМак
1737806686
прекрасно
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 