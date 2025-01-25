Доннарумма на грани ухода из «ПСЖ» – клуб намерен урезать его зарплату

Джанлуиджи Доннарумма не может договориться с «ПСЖ» о продлении контракта.

Действующее соглашение с итальянским вратарем истекает 30 июня 2026 года.

Сторонам не удается найти компромисс по поводу размера зарплаты, которая сейчас составляет 11 миллионов евро в год.

Доннарумма требует увеличения оклада до 12 миллионов, а «ПСЖ» предлагает только 8 миллионов + бонусы.