Доннарумма на грани ухода из «ПСЖ» – клуб намерен урезать его зарплату

Джанлуиджи Доннарумма не может договориться с «ПСЖ» о продлении контракта.
Действующее соглашение с итальянским вратарем истекает 30 июня 2026 года.
Сторонам не удается найти компромисс по поводу размера зарплаты, которая сейчас составляет 11 миллионов евро в год.
Доннарумма требует увеличения оклада до 12 миллионов, а «ПСЖ» предлагает только 8 миллионов + бонусы.
- Голкипер может уйти в «Интер» или «Баварию».
- Доннарумма – конкурент российского вратаря Матвея Сафонова.
- В этом сезоне он пропустил 19 голов в 20 матчах.